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    Серия А. «Ювентус» благодаря голу Кьеллини победил «Парму» в первом матче сезона

    Стартовал сезон в Серии А. Чемпион последних семи лет «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Парму», завершившую прошлую кампанию на 16-м месте. Единственный гол в первом тайме забил Джорджо Кьеллини.

    В первом тайме также чужие ворота поразил Криштиану Роналду, но его мяч отменили из-за оффсайда после просмотра видеоповтора. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Наполи».

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

    Парма – Ювентус – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Кьеллини, 21.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2019 20:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +737

      САНЁК17 8 часов назад

      Рабьо растерялся конечно,нет норм навесов для Рона.а так он забил бы!!!

      0
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      Рейтинг: +1096

      Marley Bob 10 часов назад

      Ни одного из новичков команды в стартовом составе мы не увидели,Рабьо вышел на замену и ничем себя не проявил.

      0
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      Рейтинг: +1490

      Vladarg 10 часов назад

      Смотрел игру Юве из прошедшего сезона.ничего нового.увы.

      1
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      Рейтинг: +1096

      Marley Bob > Vladarg 10 часов назад

      Хедира,Де Шильо,Игуаин-игроки явно не основного состава.

      2
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      Рейтинг: +1490

      Vladarg > Marley Bob 9 часов назад

      Согласен.балласт.

      2
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