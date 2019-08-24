Серия А. «Ювентус» благодаря голу Кьеллини победил «Парму» в первом матче сезона

Стартовал сезон в Серии А. Чемпион последних семи лет «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Парму», завершившую прошлую кампанию на 16-м месте. Единственный гол в первом тайме забил Джорджо Кьеллини.

В первом тайме также чужие ворота поразил Криштиану Роналду, но его мяч отменили из-за оффсайда после просмотра видеоповтора. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Наполи».

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

Парма – Ювентус – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кьеллини, 21.

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