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    РПЛ. «Зенит» проиграл на выезде «Уфе»

    В матче седьмого тура чемпионата России «Уфа» дома обыграла «Зенит» – 1:0. Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник Даниил Фомин.

    Петербуржцы сохранили первое место в турнирной таблице, однако могут потерять лидерство по окончании встречи «Краснодар» – «Локомотив». Уфимцы поднялись на десятое место.

    Главный тренер гостей Сергей Семак пропускал эту игру из-за дисквалификации.

    «Зенит» впервые проиграл в этом розыгрыше РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Фомин, 79;

    Уфа: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 66), Карп, Козлов (Бизяк, 27), Гиоргобиани.

    Зенит: Лунeв, Иванович, Смольников (Жирков, 83), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 63), Ригони (Сутормин, 70), Барриос, Дзюба, Азмун.

    Предупреждения: Фомин, 52; Карп, 53; Беленов, 76 – Оздоев, 35; Ерохин, 46; Иванович, 88; Ракицкий, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    24.08.2019 18:28
    Комментарии277
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      Рейтинг: +405

      KPCCSPB 5 часов назад

      Обоссаные свиньи только рады ща похрюкать, после Спарты в Москве, опять разбежитесь как п р о с т и т у т к и в рейд.

      0
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      Рейтинг: +10

      ZENIT***** 8 часов назад

      Собаки лают, караван идёт.

      0
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      Рейтинг: +575

      ДяДь ПашА 8 часов назад

      Ну что бомжи в этом сезоне будете сглатывать только,Семак щас заноет что нет состава

      0
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      Рейтинг: +978

      Борат > ДяДь ПашА 7 часов назад

      Свинота, ты от браги сглотнул уже?
      Готовься хер бомжей по яйца заглотить)

      0
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      ...
      Рейтинг: +405

      KPCCSPB > ДяДь ПашА 5 часов назад

      ахаха, из чуркистана глаголит фан клуба, которого чуть Тун не обоссал, хахахах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73477

      zigbert 9 часов назад

      Очень неожиданный результат. Чувствуется твердая рука Евсеева.

      8
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      Рейтинг: +5905

      derrik2000 > zigbert 9 часов назад

      И "беззубость" атаки Зенита.

      7
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      Рейтинг: +73477

      zigbert > derrik2000 8 часов назад

      Моменты у Зенита были но их надо использовать.

      5
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      Рейтинг: +5905

      derrik2000 > zigbert 7 часов назад

      Так под словом "беззубость" в т. ч. и ЭТО я и подразумеваю.

      1
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      Рейтинг: +1255

      starche 9 часов назад

      Сами по себе фамилии не играют, надо ставить игру. Семак что-то основательно буксует. Может "не по Сеньке шапка!?"

      1
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      Рейтинг: +1317

      РМЗ 9 часов назад

      Козлы сказал , все , перестали подсвистывать . Но это не на долго , все таки хозяин в рфпл это зенит . Остальные так себе

      0
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      Рейтинг: +1255

      starche 9 часов назад

      Чемпион играет всё хуже и хуже.................

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +638

      GSmall 9 часов назад

      Один раз не п......,ну вы поняли)Семаку это тоже касается.Главное чтобы не повторял таких же ошибок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ZENIT***** > GSmall 9 часов назад

      А ты сам то понял, что ляпнул? И кто что понял???

      0
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      Рейтинг: +159

      seth343 > GSmall 9 часов назад

      Хорошо ты о своей команде))))))

      1
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      Рейтинг: +221

      Artemka444 9 часов назад

      У всех команд бывает спад!!!
      Но 1 мяч за три игры это плохо!!!
      Нужно прибавлять в реализации!!!

      Так что забыли,идём дальше!!!

      2
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      Рейтинг: +1255

      starche > Artemka444 9 часов назад

      С такой игрой далеко не уйдешь!

      0
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      Рейтинг: +575

      ДяДь ПашА > Artemka444 8 часов назад

      Так что забыли про чемпионство идёте в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +2672

      paracetamol 9 часов назад

      У Зенита спад, но к ЛЧ поправятся.

      3
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