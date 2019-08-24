РПЛ. «Зенит» проиграл на выезде «Уфе»

В матче седьмого тура чемпионата России «Уфа» дома обыграла «Зенит» – 1:0. Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник Даниил Фомин.

Петербуржцы сохранили первое место в турнирной таблице, однако могут потерять лидерство по окончании встречи «Краснодар» – «Локомотив». Уфимцы поднялись на десятое место.

Главный тренер гостей Сергей Семак пропускал эту игру из-за дисквалификации.

«Зенит» впервые проиграл в этом розыгрыше РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Фомин, 79;

Уфа: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 66), Карп, Козлов (Бизяк, 27), Гиоргобиани.

Зенит: Лунeв, Иванович, Смольников (Жирков, 83), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 63), Ригони (Сутормин, 70), Барриос, Дзюба, Азмун.

Предупреждения: Фомин, 52; Карп, 53; Беленов, 76 – Оздоев, 35; Ерохин, 46; Иванович, 88; Ракицкий, 90+1.

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