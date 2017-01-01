«Рома» интересуется украинцем Яремчуком из «Гента». На форварда претендует «Лацио»

Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Рому», сообщает Calciomercato.
В ближайшее время клуб может начать переговоры по трансферу 23-летнего украинца.
Ранее сообщалось об интересе к Яремчуку со стороны «Лацио». Римляне рассматривают его наряду с Фернандо Льоренте и Дани Ольмо.
- Воспитанник киевского «Динамо» перешел в бельгийский клуб в августе 2017-го года за 2 миллиона евро.
- «Когда я только появился в «Генте», моя самооценка была на нуле. «Динамо» убило во мне футболиста, радость от игры исчезла. Я чувствовал недовольство и косые взгляды со стороны одноклубников и тренеров, будто делал только что-то плохое», – сказал Яремчук после ухода из украинского клуба.
- В текущем сезоне игрок провел пять матчей за «Гент», в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
- Его контракт рассчитан до июня 2021-го года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,8 миллионов евро.