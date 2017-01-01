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    «Рома» интересуется украинцем Яремчуком из «Гента». На форварда претендует «Лацио»

    Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Рому», сообщает Calciomercato.

    В ближайшее время клуб может начать переговоры по трансферу 23-летнего украинца.

    Ранее сообщалось об интересе к Яремчуку со стороны «Лацио». Римляне рассматривают его наряду с Фернандо Льоренте и Дани Ольмо.

    • Воспитанник киевского «Динамо» перешел в бельгийский клуб в августе 2017-го года за 2 миллиона евро.
    • «Когда я только появился в «Генте», моя самооценка была на нуле. «Динамо» убило во мне футболиста, радость от игры исчезла. Я чувствовал недовольство и косые взгляды со стороны одноклубников и тренеров, будто делал только что-то плохое», – сказал Яремчук после ухода из украинского клуба.
    • В текущем сезоне игрок провел пять матчей за «Гент», в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
    • Его контракт рассчитан до июня 2021-го года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,8 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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