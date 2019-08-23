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    «Бешикташ» сделал предложение «Роме» об аренде Гоналона. Им интересуется «Спартак»

    «Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника «Ромы» Максима Гоналона.

    По информации Football Italia, клуб из Турции сделал предложение об аренде 30-летнего игрока с правом выкупа.

    Ранее сообщалось, что француза хочет подписать «Спартак». Кроме того, на футболиста претендуют «Ренн» и «Галатасарай».

    • Гоналон – опорный полузащитник. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ранее сообщил, что клуб в летнее трансферное окно купит игрока на эту позицию.
    • Прошлый сезон Гоналон провел на правах аренды в «Севилье». В десяти матчах Примеры он не отметился результативными действиями.

    Источник: Football Italia

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    23.08.2019 16:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8286

      Диктор 12 часов назад

      Пенсионеры не нужны.

      1
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      Рейтинг: +19318

      oyabun 12 часов назад

      Не надоть нам. И так команда медленно передвигается по полю. А с этим и подавно пешком ходить будет.

      1
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      Рейтинг: +2642

      мы_не_рабы 14 часов назад

      Кто-то, а именно Цорн и Федун, совсем недавно говорили об омоложении состава, о строительстве новой, молодой команды. И вдруг..... 30-ти летний Гоналон? Балаболы, оба !

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      Рейтинг: +2324

      Кинстифа > мы_не_рабы 14 часов назад

      скорей всего это утка.. не более того...

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      Рейтинг: +976

      Борат 15 часов назад

      по ходу федуну придётся серьёзно перплатить ))))

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