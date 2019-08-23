«Бешикташ» сделал предложение «Роме» об аренде Гоналона. Им интересуется «Спартак»

Пенсионеры не нужны.
«Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника «Ромы» Максима Гоналона.
По информации Football Italia, клуб из Турции сделал предложение об аренде 30-летнего игрока с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что француза хочет подписать «Спартак». Кроме того, на футболиста претендуют «Ренн» и «Галатасарай».
- Гоналон – опорный полузащитник. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ранее сообщил, что клуб в летнее трансферное окно купит игрока на эту позицию.
- Прошлый сезон Гоналон провел на правах аренды в «Севилье». В десяти матчах Примеры он не отметился результативными действиями.