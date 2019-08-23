«Бешикташ» сделал предложение «Роме» об аренде Гоналона. Им интересуется «Спартак»

«Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника «Ромы» Максима Гоналона.

По информации Football Italia, клуб из Турции сделал предложение об аренде 30-летнего игрока с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что француза хочет подписать «Спартак». Кроме того, на футболиста претендуют «Ренн» и «Галатасарай».