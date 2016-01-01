Цорн анонсировал приобретение «Спартаком» опорного полузащитника

Опорники топового уровня во Франции не обитают. Да и вряд ли Спартак потянет. 10 млн это уже не топ
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил, что клуб работает над покупкой нового опорного полузащитника.
– Нужен человек в опорную зону – Гулиев не справляется.
– Будет опорник. Какой? Увидите. Но Гулиев тоже пока нормально справляется.
- «Спартак» ищет замену для бразильца Фернандо, который этим летом перебрался в Китай.
- По информации телекомментатора Нобеля Арустамяна, клуб ведет переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции.