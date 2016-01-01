Цорн анонсировал приобретение «Спартаком» опорного полузащитника

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил, что клуб работает над покупкой нового опорного полузащитника.

– Нужен человек в опорную зону – Гулиев не справляется.

– Будет опорник. Какой? Увидите. Но Гулиев тоже пока нормально справляется.