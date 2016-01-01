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    Цорн анонсировал приобретение «Спартаком» опорного полузащитника

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил, что клуб работает над покупкой нового опорного полузащитника.

    – Нужен человек в опорную зону – Гулиев не справляется.

    – Будет опорник. Какой? Увидите. Но Гулиев тоже пока нормально справляется.

    • «Спартак» ищет замену для бразильца Фернандо, который этим летом перебрался в Китай.
    • По информации телекомментатора Нобеля Арустамяна, клуб ведет переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      dimmmka 35 минут назад

      Опорники топового уровня во Франции не обитают. Да и вряд ли Спартак потянет. 10 млн это уже не топ

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