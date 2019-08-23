Кесси может перейти из «Милана» в «Монако»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

«Монако» начал переговоры по трансферу 22-летнего ивуарийца и может оформить сделку в ближайшее время. По данным RMC, итальянский клуб хочет заработать на трансфере не менее 20-ти миллионов евро.

Кесси выступал за «Милан» последние два сезона на правах аренды, после чего активировал функцию выкупа и заключил постоянный контракт сроком до 2022-го года.

В прошлом сезоне игрок забил семь голов и отдал три результативные передачи в 42-х играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 33 миллиона евро.