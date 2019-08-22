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    Черчесов: «Надеемся, «Краснодар» исправит ситуацию в ответном матче с «Олимпиакосом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о противостоянии «Краснодара» и «Олимпиакоса» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    • «Краснодар» в первом матче проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.
    • Ответная встреча состоится 27 августа в России.

    «Поражение «Краснодара» нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов. Первый тайм закончился, будет еще второй тайм, который пройдет в Краснодаре.

    Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с «Порту» они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть.

    Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано», – сказал Черчесов.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Да, «Краснодар» провалился. Но «Олимпиакос» реально силен

    Источник: ТАСС

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    22.08.2019 20:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1236

      general.lizyukov 20 часов назад

      Краснодар не Зенит, а Олимпиакос не БАТЭ. Хочется чуда, но будем реалистами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +329

      fhnv 20 часов назад

      ещё один шутник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2149

      nemolod 22 часа назад

      Возможно дома и удастся выиграть с минимальным счетом,но не более того!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      arok 23 августа, 03:49

      В это увы мало верится, но я был бы просто счастлив если бы такое произошло!

      0
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      Рейтинг: +469

      Elisey13 23 августа, 00:28

      ЛЕ форева!

      0
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 21:42

      Надо быть мудаком, чтобы такое говорить

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