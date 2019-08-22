Черчесов: «Надеемся, «Краснодар» исправит ситуацию в ответном матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о противостоянии «Краснодара» и «Олимпиакоса» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» в первом матче проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.

Ответная встреча состоится 27 августа в России.

«Поражение «Краснодара» нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов. Первый тайм закончился, будет еще второй тайм, который пройдет в Краснодаре.

Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с «Порту» они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть.

Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано», – сказал Черчесов.

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