Бакаев, Шюррле и Понсе – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Брагой»

А чё, быки вдули португезов и обосрались после этого в Греции, видать от перенапряга.
И ответочка - португезы поимели свиней ...
Кисло, ребята, вам доверили рейтинг страны поднимать,
а вы стали срать не только под себя, но и всем на голову!
Какой-то адюльтер, бардак и моветон...
Да, ещё раз - комментаторы МатчТВ - просто истерики, неприятно.
Краснодар и Спартак, без ув за такие игры!!!
Удачи
Стали известны стартовые составы «Браги» и «Спартака» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Брага»: Матеус, Секейр, Эдуарду, Сантос, А. Орта, Паулинью, Р. Орта, Франсержио, Виана, Эсгаю, Пальинья.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Шюррле, Гулиев, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
- Игра пройдет на стадионе «Брага Мунисипаль».
- Начало – в 21:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.