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    Бакаев, Шюррле и Понсе – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Брагой»

    Стали известны стартовые составы «Браги» и «Спартака» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «Брага»: Матеус, Секейр, Эдуарду, Сантос, А. Орта, Паулинью, Р. Орта, Франсержио, Виана, Эсгаю, Пальинья.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Шюррле, Гулиев, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

    • Игра пройдет на стадионе «Брага Мунисипаль».
    • Начало – в 21:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.08.2019 20:39
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5010

      GoLenaStop 22 августа, 23:55

      А чё, быки вдули португезов и обосрались после этого в Греции, видать от перенапряга.
      И ответочка - португезы поимели свиней ...
      Кисло, ребята, вам доверили рейтинг страны поднимать,
      а вы стали срать не только под себя, но и всем на голову!
      Какой-то адюльтер, бардак и моветон...
      Да, ещё раз - комментаторы МатчТВ - просто истерики, неприятно.

      Краснодар и Спартак, без ув за такие игры!!!
      Удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10681

      sssrspartak 22 августа, 23:18

      все!посыпались!это и ожидалось!я уже не выдерживаю!нападения нет совсем!!я выключил!щаз как быкам навтыкают и усе

      0
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      ...
      Рейтинг: +5010

      GoLenaStop > sssrspartak 22 августа, 23:50

      Вовремя прозвучал сигнал вернуться в свинарник...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7191

      alex1951 22 августа, 23:13

      Так Брага ,браги насосалась .....
      ...короче все по плану...все как надо...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20431

      gol_kak_sokol 22 августа, 22:36

      Пока после тайма все норм. Нравится дружная игра. У Зобнина мало что получается к сож.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 22:35

      Мясные еле бегают, видать ещё после коней не оклемались...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +65

      слайд > Борат 23 августа, 05:45

      как очко твоей мамаши когда ее ваш сосед *****

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10681

      sssrspartak 22 августа, 22:34

      пока вроде ничего!во втором надо включать дополнительные скорости!что то рома зобнин много ошибается!а так вроде пойдет пока!но забивать надо!

      0
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      Рейтинг: +11717

      slavutiq70 22 августа, 22:33

      Ну пока традиционный первый тайм(то есть не какой),,,надеюсь традиционно проведут второй и включат обороты,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2658

      TOL47 22 августа, 21:56

      Удачи!
      Нужно выбивать Брагу.

      2
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      Рейтинг: +886

      Genz 22 августа, 21:35

      В Спартаке играют звёзды. Пусть покажут мастер класс для дохликов из Краснодара

      1
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 > Genz 22 августа, 21:40

      Скорее одна бывшая - Шюрле, а остальные землекопы

      2
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      Рейтинг: +2579

      Fan Loko mik 22 августа, 21:31

      Спартаку УДАЧИ И ПОБЕДЫ!!!!!!

      4
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