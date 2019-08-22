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    Семак – о дисквалификации: «Решение КДК неожиданным не стало»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать его на два матча (один из которых условно) за оскорбление в адрес судей после игры 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Решение КДК неожиданным не стало. Есть регламент. Не надо обсуждать, справедливо или нет. Принимаем наказание и продолжаем работать. Игроки будут делать то что должны, несмотря на то, где будет главный тренер. А как сложится игра, никто не знает», – сказал Семак.

    • Главный арбитр матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин не засчитал два гола петербуржцев.
    • После окончания игры пообщаться с судьями подошел помощник тренера Вильям де Оливейра.
    • Семак одернул его и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

    Радимов: «За фразу после Уэльса мы вспоминаем Евсеева как народного героя, а Семака дисквалифицировали»

    Радимов – о дисквалификации Семака: «Если на этом акцентировать внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать»

    Источник: Sport24

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    22.08.2019 11:38
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 17:56

      Что-то с РФС надо делать. Судьи - г-но, результат матча по заказу определяют. Руководители - дубы. И самое главное, сами себе врут и не замечают!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      woyser 22 августа, 15:13

      Богданыч скромно усмехнулся внедрив опять дипломатизм)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2937

      Дядя Серёжа 22 августа, 13:10

      «Решение КДК неожиданным не стало» и добавил: бараны...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 11:52

      сказал бы: не буду комментировать решение этих козлов!

      4
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      Рейтинг: +2695

      Путник 13 22 августа, 11:47

      Хотелось бы узнать как наказали бригаду Матюнина..

      1
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      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > Путник 13 22 августа, 14:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прядкин по просьбе Цорна им премию выписал .

      -40
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