Семак – о дисквалификации: «Решение КДК неожиданным не стало»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать его на два матча (один из которых условно) за оскорбление в адрес судей после игры 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Решение КДК неожиданным не стало. Есть регламент. Не надо обсуждать, справедливо или нет. Принимаем наказание и продолжаем работать. Игроки будут делать то что должны, несмотря на то, где будет главный тренер. А как сложится игра, никто не знает», – сказал Семак.

Главный арбитр матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин не засчитал два гола петербуржцев.

не засчитал два гола петербуржцев. После окончания игры пообщаться с судьями подошел помощник тренера Вильям де Оливейра .

. Семак одернул его и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

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