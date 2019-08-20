Тиль и Ларссон полетели со «Спартаком» на матч с «Брагой», несмотря на непопадание в заявку

Делегация «Спартака» вылетела в Португалию, где в четверг, 22 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

Вместе с командой полетели полузащитник Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон. Оба футболиста не сыграют в ближайшем поединке, поскольку заиграны в квалификации ЛЕ за свои предыдущие клубы.