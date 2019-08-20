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    Тиль и Ларссон полетели со «Спартаком» на матч с «Брагой», несмотря на непопадание в заявку

    Делегация «Спартака» вылетела в Португалию, где в четверг, 22 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

    Вместе с командой полетели полузащитник Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон. Оба футболиста не сыграют в ближайшем поединке, поскольку заиграны в квалификации ЛЕ за свои предыдущие клубы.

    • Матч «Брага» – «Спартак» начнется в 21:45 по московскому времени.
    • Тиль перешел в московский клуб из «АЗ Алкмаара», а Ларссон – из «Норрчепинга».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Я - легенда 1 час назад

      Подозреваю, что их в Европе и знают-то плохо. Выпустят их под, условно говоря, фамилиями Умяров и Глушенков - и всё на мази )))

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