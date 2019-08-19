Павлюченко: «Спартак» обыграл ЦСКА, но следующий матч они могут проиграть условному «Тамбову» или «Оренбургу»

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

«Поздравляю всех красно-белых с победой. Первый тайм получился нервозным для «Спартака», была аккуратная игра, было видно, что боялись пропустить контратаку от ЦСКА. Второй тайм «Спартак» реально прибавил, было много нереализованных голевых моментов.

Такие матчи между «Спартаком» и ЦСКА показывают, что это лучшие матчи у нас в стране вообще. Эти матчи ждут у нас все болельщики, поединки «Динамо» – «Зенит» или «Локомотив» – «Зенит» такого ажиотажа не вызывают, а вот «Спартак» – ЦСКА это настоящее дерби, где страсть, голы, перфомансы, дым, стычки и сумасшедшие фанаты. Такие матчи ты реально ждешь постоянно, я рад, что игра получилась и «Спартак» выиграл.

Но дальше будет еще сложнее, я всегда говорил, что чемпионом становится не тот, кто выигрывает дерби, а тот, кто обыгрывает команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, поэтому надо идти вперед, нужно не терять голову сейчас после победы в дерби и готовиться к следующей игре.

«Спартак» сегодня обыграл ЦСКА, который стабильно борется за чемпионство, но следующую игру они могут проиграть условному «Тамбову» или «Оренбургу», поэтому надо настраиваться на все игры. Видно, что сейчас «Спартак» в эмоциональном плане на подъеме. Конечно, в обороне есть проблемы, но они сейчас у всех есть, поэтому надо прибавлять во всех компонентах и идти вперед. Сейчас у «Спартака» есть некая уверенность, и они прибавляют от игры к игре.

Но мы все знаем, что «Спартак» – это веселая команда, стоит только пожелать удачи в следующих матчах. Сегодня красно-белые этой победой над ЦСКА сделали большой шаг вперед. Я сам прекрасно знаю, как болельщики ждут игру с ЦСКА, они все готовы простить, а вот поражение в дерби они не простят, поэтому они сегодня молодцы, что добились победы», – сказал Павлюченко.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

После победы в дерби «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА опустился на шестую строчку.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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