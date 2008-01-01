Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    РПЛ. «Спартак» благодаря дублю Жиго обыграл ЦСКА

    В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» дома победил ЦСКА.

    Команда Олега Кононова выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.

    Набрав три очка, «Спартак» обогнал ЦСКА и сравнялся с идущим на четвертом месте в турнирной таблице «Ростовом».

    Россия. Премьер-лига. 6-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жиго, 59; 1:1 – Фернандес, 68; 2:1 – Жиго, 79.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Ларссон (Мирзов, 72).

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22; Бийол, 87), Чалов.

    Предупреждения: Ларссон, 36 – Магнуссон, 71, Набабкин, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Комментарии206
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2143

      uBaH_ 1 минуту назад

      Всех КБ с победой! Если Зобнин продолжит так играть, то в пару к Тамезу встанет Гулиев, который последние матчи очень не плох.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +908

      Boeung777 2 минуты назад

      Фееричный матч, особенно второй тайм. Спартак с победой. Это уже красивая история. Концентрации и удачи с Брагой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Димон9 2 минуты назад

      Мельге надо больше игрового времени давать.Засиделся и по этому ляпы делает от рвения забить и себя показать.А ведь техничный парень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +614

      Киркинитидец 5 минут назад

      бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Makaweli 8 минут назад

      Боцман59rus,Ты свои привычки вот брать и подмыватся мне не предлагай,Пока я тебе в рот не дал!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1104

      srg38 12 минут назад

      Но что-то кони мне попались привередливые...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1218

      Derzkiy1 26 минут назад

      Дети хорошо играли , в первом тайме 1-2 надо было забивать ! Жиго исправился за прошлый год ... Спартаку нужно улучшать игру слабая победа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16848

      VVM1964 > Derzkiy1 19 минут назад

      Мы постараемся к ответной игре учесть ваши замечания и победить гораздо убедительнее )))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11525

      slavutiq70 26 минут назад

      Кононову пора подумать где использовать Жиго,Может в центр нападения перевести пока (шутка конечно ,,,но каждой шутке сами знаете)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16848

      VVM1964 > slavutiq70 18 минут назад

      Если будет так подключаться в атаку - пусть играет , где сам захочет )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      serhio80 > slavutiq70 17 минут назад

      Зачем?) в первом голе его там никто не ждал) пусть и дальше так партизанит)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2368

      Сармат Ростов 26 минут назад

      ВСЕХ КРАСНО-БЕЛЫХ- С ПОБЕДОЙ!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5729

      батог 29 минут назад

      С победой красно-белые !!! С победой в дерби Спартак !!! Для всех болел Спартака праздник !!! Теперь еще Брагу поставить и тогда можно говорить о команде !!!!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73292
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru