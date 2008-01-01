РПЛ. «Спартак» благодаря дублю Жиго обыграл ЦСКА

В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» дома победил ЦСКА.

Команда Олега Кононова выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.

Набрав три очка, «Спартак» обогнал ЦСКА и сравнялся с идущим на четвертом месте в турнирной таблице «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жиго, 59; 1:1 – Фернандес, 68; 2:1 – Жиго, 79.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Ларссон (Мирзов, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22; Бийол, 87), Чалов.

Предупреждения: Ларссон, 36 – Магнуссон, 71, Набабкин, 90+5.

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