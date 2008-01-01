Маркизио: «Расторжение контракта с «Зенитом» было лучшим решением для всех»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио считает оптимальным решение петербургского клуба расторгнуть с ним контракт.

«Я знал, что из-за операции потеряю много времени, поэтому расторжение контракта с «Зенитом» было лучшим решением для всех. Я желаю команде и ее болельщикам всего наилучшего в нынешнем сезоне», – сказал 33-летний футболист.