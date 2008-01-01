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    Маркизио: «Расторжение контракта с «Зенитом» было лучшим решением для всех»

    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио считает оптимальным решение петербургского клуба расторгнуть с ним контракт.

    «Я знал, что из-за операции потеряю много времени, поэтому расторжение контракта с «Зенитом» было лучшим решением для всех. Я желаю команде и ее болельщикам всего наилучшего в нынешнем сезоне», – сказал 33-летний футболист.

    • 1 июля «Зенит» расторг соглашение с Маркизио, которое действовало до следующего лета.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
    • Сообщалось о возможном возвращении игрока в «Ювентус».
    • Также интерес к хавбеку проявляет «Брешиа».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +495

      Fju-2 1 минуту назад

      Эх, Клаудио, в матче с Тереком мог бы помочь, в прошлом году забить получилось)

      0
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      Рейтинг: -15

      Аденн 40 минут назад

      Всё нормуль Клаудио, главное бабла срубил. В бЗените его много. ха-ха-ха

      0
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      Рейтинг: +1462

      С-Пб on-line 45 минут назад

      Спасибо Клаудио!!! И тебе здоровья!

      0
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      Рейтинг: +1332

      Антон bx14e 1 час назад

      Придурок беспонтовый..
      мастер-фломастер!
      Широков-в тысячу раз мастеровитее тебя!

      0
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      Рейтинг: +15

      jeka543 > Антон bx14e 1 час назад

      широков медленный и конфликты делал в зените когда халк пришёл.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1332

      Антон bx14e > jeka543 1 час назад

      зато мысль была у него и видение поля

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