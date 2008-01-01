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    Арбитр Матюнин: «Гол Ригони был отменен неправильно, его следовало засчитать»

    Рефери Алексей Матюнин, который работал на матче 6-го тура РПЛ «Зенит»«Ахмат» (0:0), прокомментировал эпизод с отмененным голом Эмилиано Ригони.

    — Правильно ли отменен гол Ригони?

    — Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.

    — Почему не назначили пенальти в ворота «Ахмата»? Не было ли там игры рукой со стороны Швеца?

    — В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А, согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь – продолжить игру, – сказал Матюнин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2435

      пряник929 11 минут назад

      Может он до следующего сезона на обучение уедет? Пусть правила изучает и глазомер тренирует, ко...л

      0
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      Рейтинг: +2581

      paracetamol 30 минут назад

      Жалкое блеенье паршивой овцы!

      0
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      Рейтинг: +3597

      alp 55 минут назад

      толку то... 3 очка у Зенита украли... а некоторым, в трех первых турах - подарили

      0
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      Рейтинг: +2916

      Спартач80 > alp 24 минуты назад

      Может всё таки 2?...

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      Рейтинг: +1456

      erma 1 час назад

      "Ахилла не могло поразить оружие, но пятка, которой не коснулись волшебные воды Стикса, осталась уязвимой..."

      0
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      Рейтинг: +1176

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Лизнул зенитовский зад и доволен.

      0
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      Рейтинг: +603

      GSmall 1 час назад

      И толку.2 очка отобрал .Пусть теперь 2 матча бесплатно обслуживает.Ко н че ный

      1
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      Рейтинг: +2581

      paracetamol > GSmall 29 минут назад

      Не допускать, на пенсию!

      0
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      Рейтинг: +853

      Genz 1 час назад

      Тюха матюха

      2
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      Рейтинг: +56

      прабабушка_краба 2 часа назад

      ну хоть признал

      2
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      Рейтинг: +10289

      Garrincha58 2 часа назад

      а кому от этого легче?

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