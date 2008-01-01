Арбитр Матюнин: «Гол Ригони был отменен неправильно, его следовало засчитать»

Рефери Алексей Матюнин, который работал на матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (0:0), прокомментировал эпизод с отмененным голом Эмилиано Ригони.

— Правильно ли отменен гол Ригони?

— Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.

— Почему не назначили пенальти в ворота «Ахмата»? Не было ли там игры рукой со стороны Швеца?

— В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А, согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь – продолжить игру, – сказал Матюнин.