Тиль: «Спартак» – это, согласно его традициям, русская «Барселона»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал о своих эмоциях после посещения клубного музея.

«В клубном музее я был. Очень запомнился рассказ его директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл как «Аякс» и «Барселона», стремясь не просто выигрывать, но и показывать красивый комбинационный футбол. Я об этом не знал, и меня приятно удивило, что «Спартак» – это, согласно его традициям, русская «Барселона», – сказал голландский хавбек.

«Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.

По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.

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