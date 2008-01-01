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    Тиль: «Спартак» – это, согласно его традициям, русская «Барселона»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал о своих эмоциях после посещения клубного музея.

    «В клубном музее я был. Очень запомнился рассказ его директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл как «Аякс» и «Барселона», стремясь не просто выигрывать, но и показывать красивый комбинационный футбол. Я об этом не знал, и меня приятно удивило, что «Спартак» – это, согласно его традициям, русская «Барселона», – сказал голландский хавбек.

    • «Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.
    • По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.
    • «Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.

    Тиль: «Взял 8-й номер в «Спартаке» в честь моего лучшего друга из «АЗ Алкмаара»

    Тиль: «Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом»

    Тиль – о голе Аршавина в ворота сборной Голландии на Евро-2008: «Я чуть не расплакался»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии17
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      Рейтинг: +22

      Vis-ok 16 минут назад

      Мечты сбываются, теперь он в барсе

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      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV 26 минут назад

      барса конечно сейчас куевата, в плане лч точно, но не настолько чтобы ее так унижали

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1371

      Порванный хрюкан 28 минут назад

      Ну зачем же так жестоко с утра петросянить ? Не все же могут с коликами от хохота адекватно справляться ))

      2
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      Рейтинг: +20379

      gol_kak_sokol 48 минут назад

      Если Спартак это русская Барселона, то Гус Тиль - это Гус Хиддинк.

      0
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      Рейтинг: +1304

      РМЗ 55 минут назад

      Какой дебил это для него написал ! Спартак это итальянский фиат . Его давно нет , а все помнят

      3
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      Рейтинг: +20379

      gol_kak_sokol > РМЗ 44 минуты назад

      Фиат-Крайслер на 7м месте среди мировых автогигантов, выпускает 1,63 миллиона автомобилей в год. Изучай матчасть и не смеши.

      0
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      Рейтинг: +87

      ilya43rus 1 час назад

      Это как хетафе)

      2
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      Рейтинг: +2009

      TOMSON 1 час назад

      Мы тоже удивлены, что Спартак это Русская Барселона

      1
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      Рейтинг: +221

      Spinorr 1 час назад

      "«Спартак», купив Тиля, установил ЛИЧНЫЙ трансферный рекорд."
      мне одному так кажется, что "личный" по отношению к организации это как то не по русски!

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      Рейтинг: +3189

      Добрый Бобер > Spinorr 1 час назад

      "По-русски", через дефис.

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      Рейтинг: +9289

      vladimir-7 1 час назад

      Тиль, поезжай в Питер и Медведев тебе расскажет, что Зенит и сейчас
      играет лучше, чем сборная Бразилии. Директор свинарника тебе
      сказки рассказал, а ты и уши развесил.

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      Рейтинг: +302

      sergan113 2 часа назад

      Во братан загнул.

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