Бундеслига. «Унион» в дебютном матче разгромно проиграл «РБ Лейпцигу», «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» благодаря голу на 1-й минуте

Первый блин комом
Матч первого тура чемпионата Германии «Унион» – «РБ Лейпциг» закончился со счетом 0:4.
Забили Марцель Хальстенберг, Марсель Сабитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку. Берлинский клуб провел первый матч Бундеслиги в своей истории.
«Айнтрахт» в домашней встрече обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу Мартина Хинтереггера на первой минуте.
Германия. Бундеслига. 1-й тур
Унион – РБ Лейпциг – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Хальстенберг, 16; 0:2 – Сабитцер, 31; 0:3 – Вернер, 42; 0:4 – Нкунку, 69.
Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хинтереггер, 1.