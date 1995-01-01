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    Бундеслига. «Унион» в дебютном матче разгромно проиграл «РБ Лейпцигу», «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» благодаря голу на 1-й минуте

    Матч первого тура чемпионата Германии «Унион»«РБ Лейпциг» закончился со счетом 0:4.

    Забили Марцель Хальстенберг, Марсель Сабитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку. Берлинский клуб провел первый матч Бундеслиги в своей истории.

    «Айнтрахт» в домашней встрече обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу Мартина Хинтереггера на первой минуте.

    Германия. Бундеслига. 1-й тур

    Унион – РБ Лейпциг – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Хальстенберг, 16; 0:2 – Сабитцер, 31; 0:3 – Вернер, 42; 0:4 – Нкунку, 69.

    Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хинтереггер, 1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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      GSmall 35 минут назад

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