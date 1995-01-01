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    Хохлов: «Начало матча с «Локомотивом» было хорошее, но потом «Динамо» отдало инициативу»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог поражению от «Локомотива» (1:2) в матче шестого тура Премьер-лиги.

    – В чем причина поражения?

    – Начало было хорошее, забили гол. Но индивидуальные ошибки и невынужденные фолы, которые превратились в пенальти... Потом отдали инициативу, «Локомотив» начал смелее действовать, и нам не хватило физики.

    – То есть это связано с тем, что новички команды не на 100% готовы, при этом Нойштедтер весь матч провел, Филипп почти весь, Н’жи...

    – Нойштедтеру готовили замену и Филиппа планировали поменять, но так ситуация повернулась, что Шунич попросил замену, Шиманьски на карточке уже был и начинал фолить, судья его предупредил несколько раз.

    Чтобы не остаться вдесятером, пришлось его заменить. И не смогли усилить опорную зону, которую планировали усилить по ситуации.

    Дебют нового «Динамо»: огромные траты, мощный гол Филиппа и провал в центре обороны

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +336

      Сенситив 22 минуты назад

      ...– В чем причина поражения?
      – Но индивидуальные ошибки и невынужденные фолы...
      вот и вся квинтэссенция хохловской психологии - виноват кто угодно, но не я, гнать надо Диму в шею с тренерского мостика, как-то так...))

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