Хохлов: «Начало матча с «Локомотивом» было хорошее, но потом «Динамо» отдало инициативу»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог поражению от «Локомотива» (1:2) в матче шестого тура Премьер-лиги.

– В чем причина поражения?

– Начало было хорошее, забили гол. Но индивидуальные ошибки и невынужденные фолы, которые превратились в пенальти... Потом отдали инициативу, «Локомотив» начал смелее действовать, и нам не хватило физики.

– То есть это связано с тем, что новички команды не на 100% готовы, при этом Нойштедтер весь матч провел, Филипп почти весь, Н’жи...

– Нойштедтеру готовили замену и Филиппа планировали поменять, но так ситуация повернулась, что Шунич попросил замену, Шиманьски на карточке уже был и начинал фолить, судья его предупредил несколько раз.

Чтобы не остаться вдесятером, пришлось его заменить. И не смогли усилить опорную зону, которую планировали усилить по ситуации.

В составе «Динамо» дебютировали полузащитник Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп. Немец на 3-й минуте забил прямым ударом со штрафного (ВИДЕО).

Дебют нового «Динамо»: огромные траты, мощный гол Филиппа и провал в центре обороны