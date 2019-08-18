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    Комитет по этике РФС: «Некрасиво, что Семак назвал судей козлами. Наша позиция будет принципиальной»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Специалист назвал судей козлами.

    «Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне.

    Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК», – сказал Андреев.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии13
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      Рейтинг: +262

      Dguffin 3 минуты назад

      Уважаемый Сергей Богданович

      Пожалуйста, прекратите называть козлов козлами.
      Козлы на это очень обижаются

      1
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      Рейтинг: +1997

      JTherry 7 минут назад

      человек, похожий на Дзюбу дал интервью для прессы и назвал "позором" судейство Матюнина, а человек, похожий на Семака, обозвал Матюнина "козлом"... а когда на Ахмат-арене в микрофон то же самое орали на весь стадион, почему на КДК не вызывали оравшего и не дисквалифицировали стадион? хотите быть принципиальными, соблюдайте принцип - закон суров, но он закон...

      2
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      Рейтинг: +2941

      polt 9 минут назад

      Похоже судейский комитет спецом затягивает введение ВАР, боясь, что будет массовая отмена судейских решений и будет видна профнепригодность наших судей.

      2
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      Рейтинг: +4305

      subbotaspartak 12 минут назад

      Верблюд заблудился в пустыне. Выдохся. Упал. А тут козёл.
      "Козёл, принеси воды"
      Козёл возвращается с другими членами комитета по этике РФС.
      "Воды я тебе не принёс, а за козла ты сейчас ответишь."

      3
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      Рейтинг: +1982

      TOMSON 15 минут назад

      Такую же принципиальность как и в Грозном? Очень жду решение по этому вопросу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3304

      порт 27 минут назад

      Кто хотел услышать про себя, что он козёл, услышал, а кто не хотел, не обратил на это внимание.

      4
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      Рейтинг: +2941

      polt 29 минут назад

      Правда глаза колет. Где обещанный ВАР?

      3
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      Рейтинг: +155

      RealGirl61 35 минут назад

      Лучше бы ваша позиция была принципиальной по судейству! И не только по Зениту ,половина игр с жалобами ,а вчера вообще ужас! Такого и не припомню.Судью отстранить

      5
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      Рейтинг: +1328

      Валерий1965 54 минуты назад

      Да козлы в шоке от такого сравнения! Они честные и неподкупные!))))

      6
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      Рейтинг: +1407

      Kollljan 58 минут назад

      А как вас ещё называть?

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