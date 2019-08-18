Комитет по этике РФС: «Некрасиво, что Семак назвал судей козлами. Наша позиция будет принципиальной»

Уважаемый Сергей Богданович
Пожалуйста, прекратите называть козлов козлами.
Козлы на это очень обижаются
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Специалист назвал судей козлами.
«Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне.
Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК», – сказал Андреев.
- После игры о судействе высказался Артем Дзюба.
- Свою точку зрения высказал и Денис Глушаков.
- Андреев – один из родоначальников мини-футбольного движения в России.