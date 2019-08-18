Комитет по этике РФС: «Некрасиво, что Семак назвал судей козлами. Наша позиция будет принципиальной»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Специалист назвал судей козлами.

«Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне.

Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК», – сказал Андреев.