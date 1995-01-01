«Учите футбольные правила!». Жена Ерохина не согласна, что Уциев не заслуживал удаления

Хоть как говорят на корабле женщинам не место, но она молодец что заступается за мужа. Только вот по отношению к СПОРТу надо не столько физику учить, а биомеханику (по сути составляющая физики)
Жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина Вероника вступила в беседу с болельщиками после матча шестого тура между действующими чемпионами и «Ахматом» (0:0). На седьмой минуте за фол на муже женщины красную карточку получил Ризван Уциев.
«Выход один на один, любой контакт — красная! На такой скорости от любого соприкосновения можно упасть. Учите физику и футбольные правила!» – написала Ерохина в инстаграме.
- Сергей Семак после матча назвал судей козлами.
- После игры о судействе высказался Артем Дзюба.
- Свою точку зрения высказал и Денис Глушаков.