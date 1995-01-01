«Учите футбольные правила!». Жена Ерохина не согласна, что Уциев не заслуживал удаления

Жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина Вероника вступила в беседу с болельщиками после матча шестого тура между действующими чемпионами и «Ахматом» (0:0). На седьмой минуте за фол на муже женщины красную карточку получил Ризван Уциев.

«Выход один на один, любой контакт — красная! На такой скорости от любого соприкосновения можно упасть. Учите физику и футбольные правила!» – написала Ерохина в инстаграме.