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    «Учите футбольные правила!». Жена Ерохина не согласна, что Уциев не заслуживал удаления

    Жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина Вероника вступила в беседу с болельщиками после матча шестого тура между действующими чемпионами и «Ахматом» (0:0). На седьмой минуте за фол на муже женщины красную карточку получил Ризван Уциев.

    «Выход один на один, любой контакт — красная! На такой скорости от любого соприкосновения можно упасть. Учите физику и футбольные правила!» – написала Ерохина в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Вероники Ерохиной

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    Сегодня, 01:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +592

      DMитрий 1 минуту назад

      Хоть как говорят на корабле женщинам не место, но она молодец что заступается за мужа. Только вот по отношению к СПОРТу надо не столько физику учить, а биомеханику (по сути составляющая физики)

      0
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      Рейтинг: +7504

      KLIM777 59 минут назад

      Ясно. Понятно

      -1
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      Рейтинг: +1052

      knikos 1 час назад

      Абсолютно права она ! Учите физику и правила футбола , господа дебилы !

      0
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      Рейтинг: +144

      МасСуд 1 час назад

      Да пошла ты нах.й, шёндра гнилая...

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      Рейтинг: +1052

      knikos > МасСуд 1 час назад

      Твой адрес уже вычислен, а коммент твой переслан самому Ерохину . Ныкайся , дебил !!!

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      Рейтинг: +1052

      knikos > МасСуд 1 час назад

      Минус ничего уже не исправит , за оскорбление женщины отвечать надо . Как ? Это уже не моё дело . Как её муж решит , так и будет .

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