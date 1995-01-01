Медведев: «VAR нужно вводить как можно скорее. Затраты не должны иметь никакого значения»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) выступил за полноценное введение системы VAR в чемпионате России. Сейчас она действует только на выборочных играх.

«Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее», – считает функционер.

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