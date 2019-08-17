Примера. «Вильярреал» и «Гранада» забили восемь голов, «Мальорка» победила «Эйбар»

Состоялись очередные матчи первого тура Примеры. «Вильярреал» дома не смог обыграть выходца из Сегунды. На двоих команды забили восемь голов.

«Мальорка», не игравшая в Примере с сезона-2013/14, победила «Эйбар». «Леганес» дома уступил «Осасуне», также проведшей прошлую кампанию в дивизионе классом ниже.

Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

Мальорка – Эйбар – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Родригес, 4; 1:1 – Оливейра, 57; 2:1 – Оливейра, 75 (в свои ворота).

Леганес – Осасуна – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Авилья, 75.

Удаления: Оск, 90+1 – нет.

Вильярреал – Гранада – 4:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Касорла, 35 (с пенальти); 1:1 – Вико, 45+6 (с пенальти); 2:1 – Гомес, 53; 2:2 – Мачис, 62; 3:2 – Морено, 65; 4:2 – Чуквуезе, 73; 4:3 – Сольдадо, 75; 4:4 – Пуэртес, 81.

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