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    Караваев: «Инстаграм Слуцкого даже на ТВ обсуждают. Теперь будет больше поводов для приколов»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал создание инстаграм-аккаунта главного тренера Леонида Слуцкого. Событие обсуждают на телевидении.

    «Все посмеялись, в Голландии даже на телевидении это обсуждают. Это круто, теперь будет больше поводов для приколов. Но вообще сейчас уже 21-й век, это не удивляет.

    Слуцкий троллит игроков в комментариях? Да, но это добрые шутки. У нас один игрок выложил фотографию с прошлого матча, где он написал что-то вроде: «Не лучшая игра в моeм исполнении, но главное, что мы взяли три очка». Слуцкий пришeл в комментарии и коротко написал: agree – согласен. Без смайликов, без всего, согласился, что футболист провeл не самую лучшую игру», – сказал игрок.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +825

      Genz 1 час назад

      Караваша не иди в зенит, тебя берут для аренды в Сочи и бороться за зону ФНЛ

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