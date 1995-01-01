Караваев: «Инстаграм Слуцкого даже на ТВ обсуждают. Теперь будет больше поводов для приколов»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал создание инстаграм-аккаунта главного тренера Леонида Слуцкого. Событие обсуждают на телевидении.

«Все посмеялись, в Голландии даже на телевидении это обсуждают. Это круто, теперь будет больше поводов для приколов. Но вообще сейчас уже 21-й век, это не удивляет.

Слуцкий троллит игроков в комментариях? Да, но это добрые шутки. У нас один игрок выложил фотографию с прошлого матча, где он написал что-то вроде: «Не лучшая игра в моeм исполнении, но главное, что мы взяли три очка». Слуцкий пришeл в комментарии и коротко написал: agree – согласен. Без смайликов, без всего, согласился, что футболист провeл не самую лучшую игру», – сказал игрок.