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    «Приветствую Вас!». Слуцкий завел аккаунт в инстаграме

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий обзавелся официальной страницей в социальной сети инстаграм. Россиянин поприветствовал пользователей.

    «Дорогие друзья, приветствую Вас в моем официальном инстаграм аккаунте», – написал Слуцкий, выложив фотографию в экипировке «Витесса».

    • В первом туре Эредивизие «Витесс» сыграл вничью с действующим чемпионом «Аяксом».
    • В 21:45 по Москве арнемцы встретятся с «Виллем II».
    • «Витесс» в этом сезоне, в отличие от прошлого, не выступает в еврокубках.

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky)

    Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      Я - легенда 45 минут назад

      Вот те раз! По итогам чемпионата 2018-19 заняли 5-е место (а по итогам 2017-18 - 6-е), но не выступают! Это как так?

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      Рейтинг: +7248

      KLIM777 > Я - легенда 17 минут назад

      Да как? Да вот так. Правила чемпионатов надо лучше знать. Там проводиться плей-офф. с 5 места по 8 команды играют турнир, который разделяется на полуфиналы и финал. Витесс проиграл и поэтому Утрехт выступает.

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      Рейтинг: +142

      Я - легенда 47 минут назад

      И Вам привет! ))

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