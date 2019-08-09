«Приветствую Вас!». Слуцкий завел аккаунт в инстаграме

Вот те раз! По итогам чемпионата 2018-19 заняли 5-е место (а по итогам 2017-18 - 6-е), но не выступают! Это как так?
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий обзавелся официальной страницей в социальной сети инстаграм. Россиянин поприветствовал пользователей.
«Дорогие друзья, приветствую Вас в моем официальном инстаграм аккаунте», – написал Слуцкий, выложив фотографию в экипировке «Витесса».
- В первом туре Эредивизие «Витесс» сыграл вничью с действующим чемпионом «Аяксом».
- В 21:45 по Москве арнемцы встретятся с «Виллем II».
- «Витесс» в этом сезоне, в отличие от прошлого, не выступает в еврокубках.