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    Новичок «Динамо» Филипп: «Хотелось бы, как минимум, забить десять голов в сезоне»

    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп ответил на вопросы о своих задачах в новой команде.

    – Сколько лет планируете провести в «Динамо» и каких целей достичь?

    – У меня четырехлетний контракт, но я не люблю загадывать на длительный срок. В «Боруссии» тоже имел долгосрочное соглашение, но спустя два года пришлось менять команду. Поэтому будем смотреть, как станет развиваться ситуация. А цели простые: расти, как игрок, и выступать с «Динамо» в еврокубках.

    – Какой результат по забитым мячам будете считать хорошим по итогам сезона?

    – Надеюсь, смогу часто поражать ворота и помогать партнерам в этом. Хотелось бы, как минимум, забить десять голов.

    • «Динамо» купило Филиппа у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Зарплата футболиста в московском клубе – более 293 миллионов рублей в год.
    • В прошлом сезоне форвард забил два гола в 23 матчах.

    Новичок «Динамо» Филипп: «Мама переживала, безопасно ли в России»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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