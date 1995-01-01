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    Новичок «Динамо» Филипп: «Мама переживала, безопасно ли в России»

    Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о переживаниях своей мамы касательно его переезда в Россию.

    – Известно, что самый близкий для вас человек – мама Сильвия. Когда ждете ее в гости?

    – Я еще полечу в Берлин. Надо забрать кое-какие вещи, разобраться с документами. Но мама обязательно меня навестит.

    – Что она сказала о вашем переходе?

    – О, ей было непросто. Поначалу мама была настроена очень скептически, у нее был страх. Я – единственный ребенок в семье, поэтому она обо мне особенно беспокоится. Порой даже чересчур сильно, учитывая, что мне все-таки уже 25 лет. Но ничего не поделаешь, для нее я всегда буду ребенком.

    Мама переживала, как мне будет в новой стране, безопасно ли в России, как часто сможем видеться. Я отвечал, что в Дортмунд ей на поезде ехать четыре часа, а в Москву можно прилететь за два с половиной, так что ничего страшного. Теперь я переехал, рассказываю, что все в порядке, а мама переспрашивает: «А ты мне не врешь? Правда все хорошо?».

    • «Динамо» купило Филиппа у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Зарплата футболиста в московском клубе – более 293 миллионов рублей в год.
    • Контракт подписан на четыре сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4455

      Агасфер 13 минут назад

      Мама,не беспокойся,ваш сын будет под надёжной охраной Главного Полицмейстера России!!! А так же Руководителя Тайной канцелярии...

      0
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      Рейтинг: +615

      Niko 29 минут назад

      Ага 2,5 на самолете и 2 часа от аэропорта))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4455

      Агасфер > Niko 15 минут назад

      С какого,говорун???

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