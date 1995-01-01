Новичок «Динамо» Филипп: «Мама переживала, безопасно ли в России»

Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о переживаниях своей мамы касательно его переезда в Россию.

– Известно, что самый близкий для вас человек – мама Сильвия. Когда ждете ее в гости?

– Я еще полечу в Берлин. Надо забрать кое-какие вещи, разобраться с документами. Но мама обязательно меня навестит.

– Что она сказала о вашем переходе?

– О, ей было непросто. Поначалу мама была настроена очень скептически, у нее был страх. Я – единственный ребенок в семье, поэтому она обо мне особенно беспокоится. Порой даже чересчур сильно, учитывая, что мне все-таки уже 25 лет. Но ничего не поделаешь, для нее я всегда буду ребенком.

Мама переживала, как мне будет в новой стране, безопасно ли в России, как часто сможем видеться. Я отвечал, что в Дортмунд ей на поезде ехать четыре часа, а в Москву можно прилететь за два с половиной, так что ничего страшного. Теперь я переехал, рассказываю, что все в порядке, а мама переспрашивает: «А ты мне не врешь? Правда все хорошо?».