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    Зарплата Филиппа в «Динамо» – 293 миллиона рублей в год

    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп будет получать по контракту с клубом 4 миллиона евро в год (более 293 миллионов рублей). Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Россияне купили футболиста у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. «Динамо» в РПЛ идет десятым.

    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • В Дортмунде Филипп выступал с 2017 года.
    • До «Боруссии» форвард защищал цвета «Фрайбурга» (2014-2017 годы, 81 матч в чемпионате Германии, 18 голов).

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2717

      mdu86 8 минут назад

      А что с финансовым фэйр-плеем у Динамо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      Ганнибал Лектор > mdu86 4 минуты назад

      Все норм. По такой игре им еще несколько лет еврокубки не светят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1114

      exreporter 16 минут назад

      хочется написать что-то.. но не получается сформулировать корректно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3539

      sochi-2013 37 минут назад

      Лимон в день. Бедняге выходные и праздники не оплачивают. Да и отпуск похоже за свой счет! Куда профсоюз смотрит????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Armani nn 54 минуты назад

      Эх мне б так за поДинамить годик хотя бы,можно и неработать больше)))а тут пашешь,пашешь все за копейки..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31632

      portero 1 час назад

      Динамо опять нарушит FP , финансирование пошло, игроков прикупили, игру с Зенитом надо посмотреть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +710

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Ставка на кредит в ВТБ увеличилась...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Завулон new new 1 час назад

      Лучше бы пенсионерам иди еще кому раздали........
      ps. лайф из лайф как то так

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +623

      тётя ASYA 1 час назад

      800000 с копейками ! Норм денщина

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1820

      TOMSON 1 час назад

      А тут что-то на Зенит по поводу денег гонят)

      4
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      Рейтинг: +288

      Chingis17rus > TOMSON 1 час назад

      На Зенит всегда гонят. Особенно с нищебродным мышлением

      2
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