Зарплата Филиппа в «Динамо» – 293 миллиона рублей в год

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп будет получать по контракту с клубом 4 миллиона евро в год (более 293 миллионов рублей). Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Россияне купили футболиста у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. «Динамо» в РПЛ идет десятым.