Зарплата Филиппа в «Динамо» – 293 миллиона рублей в год

А что с финансовым фэйр-плеем у Динамо?
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп будет получать по контракту с клубом 4 миллиона евро в год (более 293 миллионов рублей). Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Россияне купили футболиста у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. «Динамо» в РПЛ идет десятым.
- В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
- В Дортмунде Филипп выступал с 2017 года.
- До «Боруссии» форвард защищал цвета «Фрайбурга» (2014-2017 годы, 81 матч в чемпионате Германии, 18 голов).