Официально: Балотелли не перейдет во «Фламенго»

«Фламенго» выступил с официальным заявлением касательно возможного подписания нападающего Марио Балотелли.

Бразильский клуб указал, что переговоры с итальянцем действительно были, но в итоге принято обоюдное решение не заключать контракт.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил Балотелли зарплату 3,6 миллиона евро в год после вычета налогов, а также подписной бонус в размере 10 миллионов.

Другим претендентом на футболиста является «Брешиа».