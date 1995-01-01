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    Официально: Балотелли не перейдет во «Фламенго»

    «Фламенго» выступил с официальным заявлением касательно возможного подписания нападающего Марио Балотелли.

    Бразильский клуб указал, что переговоры с итальянцем действительно были, но в итоге принято обоюдное решение не заключать контракт.

    Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил Балотелли зарплату 3,6 миллиона евро в год после вычета налогов, а также подписной бонус в размере 10 миллионов.

    Другим претендентом на футболиста является «Брешиа».

    • Балотелли этим летом получил статус свободного агента.
    • Его последним клубом был «Марсель».

    Источник: Официальный сайт «Фламенго»

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