La Gazzetta dello Sport: «Фламенго» предлагает Балотелли 10 миллионов подъемных

Нападающий Марио Балотелли все еще может перейти во «Фламенго».

По информации La Gazzetta dello Sport, бразильский клуб сделал футболисту новое предложение – зарплату 3,6 миллиона евро в год после вычета налогов, а также подписной бонус в размере 10 миллионов.

Другим претендентом на итальянского форварда является «Брешиа».