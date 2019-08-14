La Gazzetta dello Sport: «Фламенго» предлагает Балотелли 10 миллионов подъемных

Во-во, туда его и надо и пусть ещё заберут Бейла, Погба и свою какашечку Неймара.
Нападающий Марио Балотелли все еще может перейти во «Фламенго».
По информации La Gazzetta dello Sport, бразильский клуб сделал футболисту новое предложение – зарплату 3,6 миллиона евро в год после вычета налогов, а также подписной бонус в размере 10 миллионов.
Другим претендентом на итальянского форварда является «Брешиа».
- Балотелли этим летом получил статус свободного агента.
- Его последним клубом был «Марсель».