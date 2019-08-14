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    La Gazzetta dello Sport: «Фламенго» предлагает Балотелли 10 миллионов подъемных

    Нападающий Марио Балотелли все еще может перейти во «Фламенго».

    По информации La Gazzetta dello Sport, бразильский клуб сделал футболисту новое предложение – зарплату 3,6 миллиона евро в год после вычета налогов, а также подписной бонус в размере 10 миллионов.

    Другим претендентом на итальянского форварда является «Брешиа».

    • Балотелли этим летом получил статус свободного агента.
    • Его последним клубом был «Марсель».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3096

      Yev 1 час назад

      Во-во, туда его и надо и пусть ещё заберут Бейла, Погба и свою какашечку Неймара.

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