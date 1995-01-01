Директор «Порту»: «Будем ли мы подавать иск против «Матч ТВ»? Скорее всего, да»

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против «Матч ТВ».

— Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.

— Однако представители «Матч ТВ» утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.

— Это было только предложение с их стороны.

— Но представители канала показали документы, где об этом говорится.

— А на них есть подписи от ФК «Порту»? Вы их видели? Их там нет.

— У вас уже есть какое-то решение относительно того, что «Матч ТВ» показывал последние 10 минут матча?

— Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.

— То есть вы будете подавать иск?

— Да, вероятнее всего, – сказал Маркеш.