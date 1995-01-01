Директор «Порту»: «Будем ли мы подавать иск против «Матч ТВ»? Скорее всего, да»

Буду очень рад если выставят счёт .. плюсом закроют эту шарагу и разгонят всех этих эксперДов и АНАЛитиков
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против «Матч ТВ».
— Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.
— Однако представители «Матч ТВ» утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.
— Это было только предложение с их стороны.
— Но представители канала показали документы, где об этом говорится.
— А на них есть подписи от ФК «Порту»? Вы их видели? Их там нет.
— У вас уже есть какое-то решение относительно того, что «Матч ТВ» показывал последние 10 минут матча?
— Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.
— То есть вы будете подавать иск?
— Да, вероятнее всего, – сказал Маркеш.
- «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
- В итоге канал показал последние 10 минут матча в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев.
- Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
- Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.
- Позднее «Матч ТВ» опубликовал фото с перепиской и договором с «Порту».
- «Бизнес Online» писал, что продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан не согласовала показ игры с «Порту» за 50 тысяч евро, так как на канале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше.