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    Директор «Порту»: «Будем ли мы подавать иск против «Матч ТВ»? Скорее всего, да»

    Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против «Матч ТВ».

    — Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.

    — Однако представители «Матч ТВ» утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.

    — Это было только предложение с их стороны.

    — Но представители канала показали документы, где об этом говорится.

    — А на них есть подписи от ФК «Порту»? Вы их видели? Их там нет.

    — У вас уже есть какое-то решение относительно того, что «Матч ТВ» показывал последние 10 минут матча?

    — Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.

    — То есть вы будете подавать иск?

    — Да, вероятнее всего, – сказал Маркеш.

    • «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • В итоге канал показал последние 10 минут матча в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев.
    • Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
    • Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.
    • Позднее «Матч ТВ» опубликовал фото с перепиской и договором с «Порту».
    • «Бизнес Online» писал, что продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан не согласовала показ игры с «Порту» за 50 тысяч евро, так как на канале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +78

      Frazaran 1 минуту назад

      Буду очень рад если выставят счёт .. плюсом закроют эту шарагу и разгонят всех этих эксперДов и АНАЛитиков

      0
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      Рейтинг: +13773

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Почему то вспомнился яркий психологический портрет В. Уткина в отношении руководителя Матч ТВ. Объективный, надо сказать, портрет! *****

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      _Scorpio_ 14 минут назад

      Ну как можно было так опозориться-(( Ну почему во главе так часто стоят тупые люди...

      0
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      Рейтинг: +4585

      Старикан 21 минуту назад

      Вот сейчас выкатят канделаки штраф в 50 т. евро и будет ей счастье - в следующий раз будет умнее!

      2
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      Рейтинг: +7462

      KLIM777 > Старикан 19 минут назад

      таких исправит только одно место)

      1
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      Рейтинг: +47

      Мост > Старикан 15 минут назад

      Думаешь она из своего кармана заплатит,ей как-то пофиг,и на болел тоже.

      1
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      Рейтинг: +35

      O-kolesov > Старикан 4 минуты назад

      50 т.евро для неё-- капля в море бабла.

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      Рейтинг: +4585

      Старикан > Мост 4 минуты назад

      Да по х.еру откуда...может наверху хоть задумаются кого они посадили в это кресло...

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