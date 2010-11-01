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    Креативный директор Матч ТВ: «Порту» потребовал наличку, как в 1990-е»

    Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил «Гавр» Гордеев объяснил, почему федеральный канал не смог показать матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту»«Краснодар».

    «В целом я думал, что уже многое повидал, но когда после подписанного договора руководство «Порту» передумали... До последней минуты должна была быть трансляция, договор подписан. «Порту» в последний момент не дали сигнал... договор подписан, но потребовали наличку. Как в 1990-е, походу. За пару часов. И мы до последнего договаривались об обратном. Тварей нет, наоборот пытались все оставить», – рассказал экс-резидент Comedy Club «Гавр».

    • Телеканал внес матч в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • «Краснодар» обыграл «Порту» (3:2) и вышел в заключительную стадию квалификации ЛЧ.

    Генич – об отсутствии трансляции матча «Порту» – «Краснодар»: «Мы сегодня все жертвы»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2106

      Dgad 7 минут назад

      Ну Матч свою точку зрения высказал, можно в это верить можно нет...Ждем пояснения со стороны Порту.

      0
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      Рейтинг: +6896

      Skull_Boy 13 минут назад

      Что-то попахивает 3,14здабольством со стороны Матча и ставить матч в сетку эфира и не договорившись это уже край маразма и дебилизма руководителя, каким он и является

      0
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      Рейтинг: +2

      American-Patriot 14 минут назад

      На свой жаргон посмотри - "походу" чисто блатной жаргон. Чего заслуживаешь, то и получаешь.

      0
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      Рейтинг: 0

      asbe 22 минуты назад

      Пускай сидят со своим сигналом в ЛЕ. И пересматривают его время от времени.

      0
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      Рейтинг: +793

      rash1959 29 минут назад

      когда «Гавры» из Comedy Club начинают креативно руководить - это уже совсем не смешно. "Шуты" в руководстве доведут до слёз.

      1
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      Рейтинг: +7409

      KLIM777 34 минуты назад

      ждем тогда информации о подаче в суд и взыскании. если не балоболит

      2
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      Рейтинг: +453

      OBOLEV 46 минут назад

      У "мачта" Все так

      0
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      Рейтинг: +479

      19831170 54 минуты назад

      Вот и справедливость восторжествовала))) Скупой платит дважды, это прописная истина!

      0
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      Рейтинг: +857

      опус 2 54 минуты назад

      Что то мутно всё Одни говорят что португальцы запросили в 10 раз больше ,другие , что запросили как обычно ,но наличкой

      1
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      Рейтинг: +8121

      Диктор 58 минут назад

      Ну правильно -зачем им позор собственной команды показывать.....

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