Креативный директор «Матч ТВ»: «Порту» потребовал наличку, как в 1990-е»

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил «Гавр» Гордеев объяснил, почему федеральный канал не смог показать матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар».

«В целом я думал, что уже многое повидал, но когда после подписанного договора руководство «Порту» передумали... До последней минуты должна была быть трансляция, договор подписан. «Порту» в последний момент не дали сигнал... договор подписан, но потребовали наличку. Как в 1990-е, походу. За пару часов. И мы до последнего договаривались об обратном. Тварей нет, наоборот пытались все оставить», – рассказал экс-резидент Comedy Club «Гавр».

Телеканал внес матч в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.

«Краснодар» обыграл «Порту» (3:2) и вышел в заключительную стадию квалификации ЛЧ.

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