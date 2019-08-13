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    Генич – об отсутствии трансляции матча «Порту» – «Краснодар»: «Мы сегодня все жертвы»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал отмену на телеканале трансляции ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

    «Ребят, я понимаю, что вам легче засрать мою ленту, потому что больше писать некому. Но что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба и он вообще никому их не продал, а решил только в своeм приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы», – написал Генич в твиттере.

    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».
    • В первой встрече команда из Португалии выиграла со счетом 1:0.
    • В ответной игре по состоянию на 82-ю минуту южане побеждают 3:2.

    «Португальская сторона выкатила нереальные условия». На «Матч ТВ» объяснили отсутствие трансляции игры «Порту» – «Краснодар»

    Источник: Твиттер Константина Генича

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    13.08.2019 23:39
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +4929

      GoLenaStop 54 минуты назад

      Однозначно - скоты, бабложёры от тв. Когда уже подавитесь?!
      Всякую херню круглосуточно показывают, а то что люди хотят увидеть - за это
      плати, лбять, - и всё равно не увидишь!
      И не надо оправдываться, что не ваша вина... это португальцы...
      это - ваш косяк!
      Позор, презервы ссаные!
      Без ув.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Томик 56 минут назад

      Непрофессионализм Матча во всей своей красе, в очередной раз. К бабке не ходи - это ответка Канделаки за первый матч. Накосячили что-то, вот и получили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Ganymed1 1 час назад

      Позор каналу.отстойное руководство.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Чец 1 час назад

      Как непорядочно вы поступили с болельщиками, позор. А отговорки всегда можно придумать, наш народ уже привык, что ему лапшу на уши вешают.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      denzillo 1 час назад

      Не тренди лысый пизлогенич-а что вам мешало португалам заломить за трансляцию первой игры?! договариваться надо изначально, чтобы все стороны смотрели оба матча!Хорош лизать канделачТВ!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +186

      releboy 1 час назад

      Да пусть теперь подавятся своими правами

      4
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    • ...
      Рейтинг: +883

      Smekaev 1 час назад

      Бог все видит! Жадины - вон из Лиги Чемпионов!;)

      5
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      Рейтинг: +267

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Да пи**ры эти португальцы, знаем мы. Было уже вроде такое.

      4
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