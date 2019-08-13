Генич – об отсутствии трансляции матча «Порту» – «Краснодар»: «Мы сегодня все жертвы»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал отмену на телеканале трансляции ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

«Ребят, я понимаю, что вам легче засрать мою ленту, потому что больше писать некому. Но что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба и он вообще никому их не продал, а решил только в своeм приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы», – написал Генич в твиттере.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».

В первой встрече команда из Португалии выиграла со счетом 1:0.

В ответной игре по состоянию на 82-ю минуту южане побеждают 3:2.

«Португальская сторона выкатила нереальные условия». На «Матч ТВ» объяснили отсутствие трансляции игры «Порту» – «Краснодар»