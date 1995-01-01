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    «Португальская сторона выкатила нереальные условия». На «Матч ТВ» объяснили отсутствие трансляции игры «Порту» – «Краснодар»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал, почему телеканал не транслирует ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

    «Португальская сторона выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела вести нельзя просто», – написал Нагучев в твиттере.

    Подтвердил эту информацию и главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «По моей информации, «Матч» не решил вопрос по правам. Такое бывает. Увы», – написал Конов в телеграм-канале.

    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».
    • После первого тайма южане громят соперника со счетом 3:0.
    • В первой встрече команда из Португалии выиграла со счетом 1:0.

    Источник: Твиттер Романа Нагучева

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1883

      TOMSON 5 минут назад

      Не первый раз такая история. Вроде до этого у Зенита была похожая проблема.. и вроде тоже с Португальцами. Может кто помнит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3940

      la verdad 15 минут назад

      Просто МатчТВ разворовал все деньги... И на трансляции их не осталось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Stalingrad 2010 23 минуты назад

      Тряпки, а не профессионалы. Какая у вас зарплата лохи?

      0
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      Рейтинг: +547

      Киркинитидец 34 минуты назад

      закрыть канал и забыть!

      3
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      Рейтинг: +424

      Ивантеевец 39 минут назад

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      Рейтинг: +245

      jengais 39 минут назад

      Дожили

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      Рейтинг: +1627

      roman230582 40 минут назад

      Жадность фраера сгубила

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      Рейтинг: +1188

      Антон bx14e 41 минуту назад

      Хотели Зе Луиша отбить)))

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