«Португальская сторона выкатила нереальные условия». На «Матч ТВ» объяснили отсутствие трансляции игры «Порту» – «Краснодар»

Не первый раз такая история. Вроде до этого у Зенита была похожая проблема.. и вроде тоже с Португальцами. Может кто помнит?
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал, почему телеканал не транслирует ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
«Португальская сторона выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела вести нельзя просто», – написал Нагучев в твиттере.
Подтвердил эту информацию и главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
«По моей информации, «Матч» не решил вопрос по правам. Такое бывает. Увы», – написал Конов в телеграм-канале.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».
- После первого тайма южане громят соперника со счетом 3:0.
- В первой встрече команда из Португалии выиграла со счетом 1:0.