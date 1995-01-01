«Португальская сторона выкатила нереальные условия». На «Матч ТВ» объяснили отсутствие трансляции игры «Порту» – «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал, почему телеканал не транслирует ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

«Португальская сторона выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела вести нельзя просто», – написал Нагучев в твиттере.

Подтвердил эту информацию и главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«По моей информации, «Матч» не решил вопрос по правам. Такое бывает. Увы», – написал Конов в телеграм-канале.