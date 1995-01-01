Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    «Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

    Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

    «По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится», – заявили в прямом эфире телеканала.

    Вместо игры с участием российской команды «Матч ТВ» покажет встречу «Аякс»ПАОК.

    Комментатор Роман Нагучев сообщил, что трансляции не будет по вине португальской стороны.

    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».
    • В первой игре команда из Португалии выиграла со счетом 1:0.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:09
    Комментарии131
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      Artemka444 3 минуты назад

      держимся парни!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      ДениМ 7 минут назад

      Плохо. Очень плохо. Еще 15 минут играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      ДениМ 12 минут назад

      Берг никакой. Надо менять

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Artemka444 > ДениМ 10 минут назад

      так уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      GrizzlyD 13 минут назад

      http://cdn.livetvcdn.club/webplayer.php?t=ifr&c=1221746&lang=ru&eid=828458&lid=1221746&ci=901&si=1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      GrizzlyD 13 минут назад

      кто нибудь тинке уже написал в телеграм о том что она с у к а...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Artemka444 16 минут назад

      Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал срыв трансляции игры "Порту" - "Краснодар".

      - Ребят, я понимаю, что вам легче засрать мою ленту, потому что больше писать некому. Но что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба, и он вообще никому их не продал, а решил только в своём приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы.

      На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам и, скорее всего, "Порту" просто запросил с "Матч ТВ" нереальных денег. Похожая ситуация была у "Зенита" в играх с "Насьоналом" в 2009. Они запросили, помнится 1 миллион евро, вместо 10-15 тысяч, - написал Генич в Twitte

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Swamp_07 23 минуты назад

      Почему тогда другие каналы показывают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      bulldojic 26 минут назад

      столько лет я болел за Зе Луиша, но вот второй раз в жизни хотел, чтобы он остался без голевых действий. и на тебе. в обоих матчах отметился. эх, какого форварда отдали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Artemka444 26 минут назад

      Главное не поплыть сейчас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2802

      BAIv 27 минут назад

      обидно еще играть и играть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      ДениМ > BAIv 25 минут назад

      А гол Берга бы не помешал...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru