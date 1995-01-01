«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

«По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится», – заявили в прямом эфире телеканала.

Вместо игры с участием российской команды «Матч ТВ» покажет встречу «Аякс» – ПАОК.

Комментатор Роман Нагучев сообщил, что трансляции не будет по вине португальской стороны.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».

В первой игре команда из Португалии выиграла со счетом 1:0.