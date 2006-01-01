«Бизнес Online»: продюсер «Матч ТВ» Билан не согласовала показ игры с «Порту» за 50 тысяч. На канале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше

Что теперь "голос биатлона" скажет о премиях сотрудникам мяч тв!?
Стали известны новые подробности скандала вокруг отмены трансляции в России ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3).
По информации «Бизнес Online», «Порту» потребовал у «Матч ТВ» 50 тысяч евро, что намного выше рыночной цены. Между сторонами не было подписанного договора. Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму, предложив 15 тысяч евро.
Билан посчитала, что если удовлетворить завышенные требования «Порту», то другие клубы будут выставлять завышенные требования. «Порту» не пошел на условия телеканала и отключил уже подготовленный телесигнал, после чего «Матч ТВ» вывел в эфир уведомление о «не зависящих от телеканала причинах».
На телеканале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше, поэтому большого резонанса инцидент не вызовет.
«Матч ТВ» не сможет обратиться в суд, так как у «Порту» и телеканала не было подписанного договора. Однако португальский клуб может подать иск, потому что корреспондент Денис Левко и оператор вывели трансляцию игру в прямой эфир с камеры из-за ворот, что является нарушением авторских прав.
- «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
- В итоге канал показал последние 10 минут матча в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев.
- Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
- Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.
- Позднее «Матч ТВ» опубликовал сканы с перепиской и договором с «Порту».