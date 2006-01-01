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    «Бизнес Online»: продюсер «Матч ТВ» Билан не согласовала показ игры с «Порту» за 50 тысяч. На канале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше

    Стали известны новые подробности скандала вокруг отмены трансляции в России ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Порту»«Краснодар» (2:3).

    По информации «Бизнес Online», «Порту» потребовал у «Матч ТВ» 50 тысяч евро, что намного выше рыночной цены. Между сторонами не было подписанного договора. Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму, предложив 15 тысяч евро.

    Билан посчитала, что если удовлетворить завышенные требования «Порту», то другие клубы будут выставлять завышенные требования. «Порту» не пошел на условия телеканала и отключил уже подготовленный телесигнал, после чего «Матч ТВ» вывел в эфир уведомление о «не зависящих от телеканала причинах».

    На телеканале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше, поэтому большого резонанса инцидент не вызовет.

    «Матч ТВ» не сможет обратиться в суд, так как у «Порту» и телеканала не было подписанного договора. Однако португальский клуб может подать иск, потому что корреспондент Денис Левко и оператор вывели трансляцию игру в прямой эфир с камеры из-за ворот, что является нарушением авторских прав.

    • «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • В итоге канал показал последние 10 минут матча в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев.
    • Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
    • Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.
    • Позднее «Матч ТВ» опубликовал сканы с перепиской и договором с «Порту».

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +47

      Мост 1 минуту назад

      Что теперь "голос биатлона" скажет о премиях сотрудникам мяч тв!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2577

      мы_не_рабы 2 минуты назад

      Эти дамы и выходцы из камеди очень далеки от спорта в целом и от футбола в частности. Благодаря неизвестно, а может быть, если подумать, известно каким заслугам они попали на хлебное место и рвут "бабло" ртом и жопой. Страдают от этого простые болельщики, правда им на это похоже наплевать.

      0
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      Рейтинг: +15

      semm 10 минут назад

      Не удивлюсь что это работа Канделаки и финал всей этой истории отлучение России от всех внешних футбольных трансляций;

      1
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      Рейтинг: +4585

      Старикан 14 минут назад

      Всё тайное всегда становится явным! Неумелые оправдания Матча сразу вызывали подозрения... а теперь ложки нашлись, но осадок остался! Какие же всё-таки твари у руля телеканала - всем насрать на болельщиков!

      2
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      Рейтинг: +13773

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Всё больше и больше создаётся впечатление, что менеджеры Матч ТВ в большинстве своём дуры, и кроме дури оттуда ждать нечего. Скандалы..., скандалы..., скандалы... и вечно лыбящаяся рожа крупного комментатора с его "гениальными и героическими" выходами из положения.

      3
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      Рейтинг: +1306

      Иван_Невский > DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      ты как то мягко высказался.
      ох..шые шлюхи и пи..асы! туда других не берут

      0
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      Рейтинг: +5973

      Asbjorn 23 минуты назад

      Хреново они думали,в очередной раз плюнули в лицо всем болельщикам в России

      2
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      Рейтинг: +91

      Serg_2006 28 минут назад

      Надо всем болельщикам, со всей страны, составить коллективный иск к Матч ТВ и подать в суд за нанесение морального ущерба. ))) И пустить эту "шаражкину контору" по миру с протянутой рукой.)))

      3
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      Рейтинг: +1306

      Иван_Невский > Serg_2006 2 минуты назад

      суды у нас не работают практически

      0
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      Рейтинг: +5618

      батог 32 минуты назад

      Мне лично похрен, что думает Наташа Билан энд компани, они наверное из Португалии ! За Краснодар в тот момент болели все болельщики РФ и не только. Надо или гнать поганой метлой или забирать лицензию !!!!

      5
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      Рейтинг: +11251

      bset 45 минут назад

      Мдааа, одни болваны. Надеюсь, Генич в твиттере всю эту кашу написал, потому что был недостаточно осведомлен, а не потому, что присоединился к одурачиванию своих зрителей. А Порту спасибо за то, что открыли доступ из России к приложению перед началом матча. Вот только обидно, что заминусовали их россияне. Давайте все зайдем и поставим приложению FC Porto TV по 5 баллов.

      5
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      Рейтинг: +1543

      Чермындыр 47 минут назад

      Где там Леха из Твери, которые рвался из собственного кармана оплатить штраф за нарушение авторских прав? Готовь бабло))))

      3
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      Рейтинг: +5618

      батог > Чермындыр 31 минуту назад

      Он такой же из Твери, как я из Сенегала !

      2
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      Рейтинг: +1306

      Иван_Невский > Чермындыр 49 секунд назад

      там их два из Твери, (с одной авой) один другого тролит , похоже на это.

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