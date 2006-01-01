«Бизнес Online»: продюсер «Матч ТВ» Билан не согласовала показ игры с «Порту» за 50 тысяч. На канале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше

Стали известны новые подробности скандала вокруг отмены трансляции в России ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3).

По информации «Бизнес Online», «Порту» потребовал у «Матч ТВ» 50 тысяч евро, что намного выше рыночной цены. Между сторонами не было подписанного договора. Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму, предложив 15 тысяч евро.

Билан посчитала, что если удовлетворить завышенные требования «Порту», то другие клубы будут выставлять завышенные требования. «Порту» не пошел на условия телеканала и отключил уже подготовленный телесигнал, после чего «Матч ТВ» вывел в эфир уведомление о «не зависящих от телеканала причинах».

На телеканале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше, поэтому большого резонанса инцидент не вызовет.

«Матч ТВ» не сможет обратиться в суд, так как у «Порту» и телеканала не было подписанного договора. Однако португальский клуб может подать иск, потому что корреспондент Денис Левко и оператор вывели трансляцию игру в прямой эфир с камеры из-за ворот, что является нарушением авторских прав.