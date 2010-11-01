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    Директор «Порту»: «Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это «Матч ТВ»

    Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораес прокомментировал скандал вокруг отмены трансляции игры с «Краснодаром» на канале «Матч ТВ».

    «Ситуация очень простая. «Порту» установил цену в 50 тысяч евро за трансляцию. Российский канал сначала предложил 15 тысяч – это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию.

    Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тысяч евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги.

    За полтора часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей. Интересно, что мы транслировали матч в приложении FC Porto TV и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия.

    Изначально не планировали показывать матч в приложении бесплатно для россиян. Когда российский канал сказал нам, что заплатит 50 тысяч евро, то мы отключили сигнал на территории России. Когда сделка так и не состоялась, то мы вновь открыли доступ к сигналу для России», — сказал Мораес.

    Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем. По его словам, «Порту» «потребовал наличку, как в 1990-е».

    • «Матч ТВ» вносил трансляцию игры «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • «Краснодар» обыграл «Порту» (3:2) и вышел в заключительную стадию квалификации ЛЧ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1266

      РМЗ 45 секунд назад

      Я португалам верю . Этот эврейский матч тв вату нам катает .

      0
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      Рейтинг: +20284

      gol_kak_sokol 46 секунд назад

      Дяди из Газпрома - ну разгоните, наконец, это дурное руководство канала.

      1
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      Рейтинг: +33

      _Scorpio_ 1 минуту назад

      Чего и следовало ожидать. Полдня ждала комментарии от Порту. Ну не могут в Европе делать такие дикие вещи, у них так не принято.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Dgad 3 минуты назад

      Ну вот все и прояснилось, непрофессиональность со стороны Матч ТВ на лицо.

      1
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      Рейтинг: +4180

      GoldPlayFIFARus9 5 минут назад

      "Когда сделка так и не состоялась, то мы вновь открыли доступ к сигналу для России".
      Спасибо Мораес, а то наши только о своём кармане заботятся, по распихали бабло по ним, а когда денег нема, а Порту послал нафиг, сразу сели в лужу... Зато сколько пафоса от Матч-ТВ,что они не показывает порно, по Губерниеву с отъевшейся харей так вообще можно сделать вывод что им нужно ещё больше бабла в виде премий. Сволочи, всё бабло на свой говнопиар с з/п потратили, а петушится не перестали.

      7
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      Рейтинг: +564

      Киркинитидец > GoldPlayFIFARus9 1 минуту назад

      если есть возможность смотреть биатлон без губошлепа-смотрю!а так звук выключаю...господи, какую ахинею он несет! слушать противно... дурак - это мягко еще сказано!

      0
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      Рейтинг: +37

      ДзюбаДуба 5 минут назад

      Какие сотрудники такая и работа на МатчТВ. Видимо трансляции АПЛ по этой же причине прое....ли

      0
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      Рейтинг: +2116

      Dgad > ДзюбаДуба 15 секунд назад

      По АПЛ было что то вроде аукциона, кто больше предложит тому и продадут. Матч ТВ думая что они единственные от России кто предложит конкретную сумму предложили по минимуму, а тут Рамблер Групп их перебила и все,продали им

      0
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      Рейтинг: +20

      alansmith 6 минут назад

      Никогда проблем у матч тв не было и вот опять....

      1
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      Рейтинг: +207

      Spinorr 7 минут назад

      Похоже на правду. С чего это вдруг отказались бы от денег португалы?

      За срыв трансляции матчтв лишить лицензии!

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      Рейтинг: +564

      Киркинитидец 7 минут назад

      50 штук! для нас это бабки? 20 миллионов чебуреков не смогли смотреть как праздник так и похороны нашего футбола!!! какая плять там у кормушки? бойкот матч тв во всех его проявлений...слов нет от возмущения! ладно бы интернет бы был без гимороя,а то 5лет сплошной триппер...

      1
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      Рейтинг: +1084

      srg38 10 минут назад

      Да всё уже отдыхайте

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