«Матч ТВ»: «Санкции для «Порту» должны быть в любом случае»

Ухахахаха. Зачем этот гавр каждый раз что-то высрать пытается из своего рта. Лишний раз сам же себя топит в дерьме. Какие санкции еще?))) Лишат португальцев просмотра матч-тв?) Лично у меня до сих пор бомбит от вчерашнего. Осадок до сих пор остается. Ну не иметь альтернативных вариантов показа для федерального канала по матчу по сути исторического значения - вверх дебелизма. Ну и хрен бы с этими правами, запустили бы с нарушением прав, зато потом вся страна была бы благодарна. В очередной раз доказали, что канал -антинародный. На крайняк сел бы какой-нибудь Генич в рубку комментаторскую и стримил бы на Твич или Ютуб.
Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») заявил, что «Порту» должен быть наказан за срыв трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
«За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего и что трансляция будет. Условно, за 10 минут до матча я спрашивал, и они говорили: «Сейчас-сейчас, договоримся». За 1,5 часа мы начали просить коллег из «Краснодара» поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии. Оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас.
По моей информации, от местных телеканалов они запросили 200 тысяч евро за трансляцию; для России — меньше. У себя они запросили такую цену и, понятное дело, никто не купил. В понедельник они объявили, что у них трансляция будет в их собственном мобильном приложении — тогда мы договорились, что «Порту» заблокирует свое клубное ТВ на территории России, потому что у нас будет эфир и digital-трансляция; по деньгам также договорились, там была не такая сумма, как для португальцев. В итоге они отказались от этих денег, и, насколько я понял, не продали рекламные борта.
За попадание в групповой этап Лиги чемпионов они должны были получить 15,25 миллионов евро, сейчас за Лигу Европы они получат 2,92 миллионов евро. У «Порту» что-то пошло не так. Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае», – цитирует Гордеева ТАСС.
Ранее сообщалось, что в отмене показа матча «Порту» – «Краснодар» могли быть виноваты букмекеры.
- «Матч ТВ» внес матч в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
- «Краснодар» обыграл «Порту» (3:2) и вышел в заключительную стадию квалификации ЛЧ.