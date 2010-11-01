«Матч ТВ»: «Санкции для «Порту» должны быть в любом случае»

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») заявил, что «Порту» должен быть наказан за срыв трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

«За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего и что трансляция будет. Условно, за 10 минут до матча я спрашивал, и они говорили: «Сейчас-сейчас, договоримся». За 1,5 часа мы начали просить коллег из «Краснодара» поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии. Оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас.

По моей информации, от местных телеканалов они запросили 200 тысяч евро за трансляцию; для России — меньше. У себя они запросили такую цену и, понятное дело, никто не купил. В понедельник они объявили, что у них трансляция будет в их собственном мобильном приложении — тогда мы договорились, что «Порту» заблокирует свое клубное ТВ на территории России, потому что у нас будет эфир и digital-трансляция; по деньгам также договорились, там была не такая сумма, как для португальцев. В итоге они отказались от этих денег, и, насколько я понял, не продали рекламные борта.

За попадание в групповой этап Лиги чемпионов они должны были получить 15,25 миллионов евро, сейчас за Лигу Европы они получат 2,92 миллионов евро. У «Порту» что-то пошло не так. Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае», – цитирует Гордеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что в отмене показа матча «Порту» – «Краснодар» могли быть виноваты букмекеры.