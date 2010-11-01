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    В отмене показа матча «Порту» – «Краснодар» могли быть виноваты букмекеры

    Эксперт беттинг-рынка Дмитрий Малков на своей страничке в фейсбуке поделился альтернативной версией, почему «Матч ТВ» в последний момент не смог показать игру квалификации Лиги чемпионов «Порту»«Краснодар», выставив прямую трансляцию в сетку вещания.

    «Матч ТВ» опять обделались. За 2 минуты до начала матча сняли трансляцию «Порту» – «Краснодар». И не надо петь, что права не смогли купить. Все было куплено. Просто рекламное время было выкуплено одним букмекером, а борта у «Порту» выкуплены другим. Вот и не смогли разрулить. А пострадал зритель. Браво, «Матч ТВ», – заявил Малков.

    • По официальному заявлению спортивного телеканала, португальская сторона сама отказалась предоставлять доступ к показу.
    • По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, между «Порту» и «Матч ТВ» был заключен договор.
    • Спонсор «Краснодара» — букмекерская компания 1xBet. В числе партнеров португальского клуба букмекеры Betclic и Bet pt.

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: Фейсбук Дмитрия Малкова

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +73

      Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      Канделаку в отставку. А лучше сразу в Магадан , за нецелевое использование финансов.

      1
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      Рейтинг: +24

      _Scorpio_ 12 минут назад

      Это уже похоже на правду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8132

      vka1970 32 минуты назад

      Ага букмекеры.......
      Тина радостно считает бабло.
      В отпуск на юга креша хватит.

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      Рейтинг: +4275

      Mazai-NN 32 минуты назад

      Как смотрел пиратские трансляции так и буду смотреть

      1
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      Рейтинг: +1739

      ухоженный крокодил > Mazai-NN 25 минут назад

      А разве существуют другие?
      =))

      0
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      Рейтинг: +4540

      Старикан 33 минуты назад

      Ну вот эта версия более похожа на правду! Как и предполагалось канделака обделалась и опять показала своё не соответствие занимаемой должности!

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