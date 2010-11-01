В отмене показа матча «Порту» – «Краснодар» могли быть виноваты букмекеры

Эксперт беттинг-рынка Дмитрий Малков на своей страничке в фейсбуке поделился альтернативной версией, почему «Матч ТВ» в последний момент не смог показать игру квалификации Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар», выставив прямую трансляцию в сетку вещания.

«Матч ТВ» опять обделались. За 2 минуты до начала матча сняли трансляцию «Порту» – «Краснодар». И не надо петь, что права не смогли купить. Все было куплено. Просто рекламное время было выкуплено одним букмекером, а борта у «Порту» выкуплены другим. Вот и не смогли разрулить. А пострадал зритель. Браво, «Матч ТВ», – заявил Малков.

По официальному заявлению спортивного телеканала, португальская сторона сама отказалась предоставлять доступ к показу.

По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, между «Порту» и «Матч ТВ» был заключен договор.

между «Порту» и «Матч ТВ» был заключен договор. Спонсор «Краснодара» — букмекерская компания 1xBet. В числе партнеров португальского клуба букмекеры Betclic и Bet pt.

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