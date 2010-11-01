Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    «Матч ТВ» опубликовал переписку и договор с «Порту»

    Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев (Гавр) выступил с официальным заявлением по ситуации с трансляцией игры между «Порту» и «Краснодаром» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Изначально ФК «Порту» настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса «Матч ТВ» выразил готовность приобрести ТВ-права за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре.

    В этом же договоре было прописано условие о том, что «Матч ТВ» должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года (см. фото).

    Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано (данное условие сложно представить в каком-либо контракте в целом).

    Вместе с этим ФК «Порту» предоставил «Матч ТВ» все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона «Драгау». Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован (см. фото).

    Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали ФК «Порту» различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», – заявил Гордеев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3950

      la verdad 9 секунд назад

      Это что за документы?)))) Скрин куска какого-то контракта (не известно между кем). И кусок переписки из которого понятно, что португальцы ждали денег и предупреждали о дедлайне?
      Я не вижу никаких противоречий словам португальцев )))
      Срач ТВ, вы людей за дебилов держите?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      gorodnt 3 минуты назад

      Да уже всем насрать, чё после драки кулаками махать не понимаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4402

      Агасфер 5 минут назад

      Словом,международная банда преступников не поделила честно откат.Пострадали болельщики и португальская банда.Канделаку наградят орденом "Александра Невского".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1277

      Иван_Невский 10 минут назад

      у Порту будет свой договор и своя переписка

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106818
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73165
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru