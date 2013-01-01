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    Шюррле: «Кто из спартаковцев впечатлил больше всего? Наш вратарь Максименко»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в блоге «КраСава» на YouTube рассказал, кто из игроков красно-белых произвел на него наибольшее впечатление.

    — Вы уже неделю с командой, кто из одноклубников впечатлил больше всего?

    — Наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо».

    — С кем вы сразу подружились?

    — Конечно же, из-за языка, с Малколмом Баду, который тоже только что перешел. С французом Жиго, но я планирую поближе познакомиться с русскими парнями.

    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • Зарплата игрока – 3 миллиона за сезон.
    • В матче с «Ахматом» Шюррле забил свой первый гол в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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