Шюррле: «Кто из спартаковцев впечатлил больше всего? Наш вратарь Максименко»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в блоге «КраСава» на YouTube рассказал, кто из игроков красно-белых произвел на него наибольшее впечатление.
— Вы уже неделю с командой, кто из одноклубников впечатлил больше всего?
— Наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо».
— С кем вы сразу подружились?
— Конечно же, из-за языка, с Малколмом Баду, который тоже только что перешел. С французом Жиго, но я планирую поближе познакомиться с русскими парнями.
- «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
- Зарплата игрока – 3 миллиона за сезон.
- В матче с «Ахматом» Шюррле забил свой первый гол в РПЛ.