Шюррле: «Кто из спартаковцев впечатлил больше всего? Наш вратарь Максименко»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в блоге «КраСава» на YouTube рассказал, кто из игроков красно-белых произвел на него наибольшее впечатление.

— Вы уже неделю с командой, кто из одноклубников впечатлил больше всего?

— Наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо».

— С кем вы сразу подружились?

— Конечно же, из-за языка, с Малколмом Баду, который тоже только что перешел. С французом Жиго, но я планирую поближе познакомиться с русскими парнями.