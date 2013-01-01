Семак: «Участие Малкома в матче с «Ахматом» под вопросом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильский вингер Малком может пропустить матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Шатов и Дриусси точно не сыграют. Неясна ситуация с Малкомом, его участие в матче под вопросом», – сказал Семак.