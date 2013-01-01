Семак: «Участие Малкома в матче с «Ахматом» под вопросом»

Шатову уже пора вручить футболку с #20, и называть его в команде именем Виктор
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильский вингер Малком может пропустить матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».
«Шатов и Дриусси точно не сыграют. Неясна ситуация с Малкомом, его участие в матче под вопросом», – сказал Семак.
- Матч «Зенит» – «Ахмат» состоится 17 августа в 19:00 по московскому времени.
- Петербургский клуб купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.