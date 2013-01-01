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    Семак: «Участие Малкома в матче с «Ахматом» под вопросом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильский вингер Малком может пропустить матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Шатов и Дриусси точно не сыграют. Неясна ситуация с Малкомом, его участие в матче под вопросом», – сказал Семак.

    • Матч «Зенит» – «Ахмат» состоится 17 августа в 19:00 по московскому времени.
    • Петербургский клуб купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +508

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Шатову уже пора вручить футболку с #20, и называть его в команде именем Виктор

      1
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      ...
      Рейтинг: +1741

      ухоженный крокодил > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Шатов идет на х.й, после гола Зениту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Как-то так. Одним голом перечеркнул все, все воспоминания о себе.
      Па.д.ла, еще и заплакал.
      Увижу плюну а лицо.
      Не помню, чтобы Дзюба плакал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5034

      Т34 1 час назад

      Такого игрока, как Малком, надо беречь, а то вдруг товар на поле испортят! "Бабки" в эту покупку вложены такие, что с него пыль сдувать надо, а не на игры ставить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4430

      Агасфер 1 час назад

      По какому критерию? Не готов?

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