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    Уткин – о штрафе «Ахмата» за появление Даудова в технической зоне: «Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин с юмором отреагировал на решение КДК РФС оштрафовать «Ахмат» на 15 тысяч рублей за нахождение в технической зоне президента клуба Магомеда Даудова.

    «Среди прочих розданных сегодня штрафов «Ахмат» наказан за то, что президент клуба Даудов находился в технической зоне. На что он не имеет права, ведь он не участник соревнований. Штраф составил 15 тысяч рублей.

    Что тут сказать? Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку. На один матч можно продать один. Ну, может, два. Я предлагаю с аукциона продавать. Можно в Даркнете. Вот на ближайший матч «Спартак»ЦСКА, например. За миллион уйдeт точно! Потом заплатите КДК пятнаху. И отлично. Лайфхак дарю», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7847

      Cules2013 58 минут назад

      Это было смешно

      0
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      Рейтинг: +3163

      Viper for CSKA 1 час назад

      Да ладно, что уж там. Давайте абонемент на сезон продавать или пожизненный. Желающих будет достаточно. А, особо заинтересованным можно ещё и разрешение на проход в помещение диктора включить в качестве бонуса.

      0
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      Рейтинг: +4430

      Агасфер 1 час назад

      Вася,береги силы и остатки остроумия-впереди дерби.

      0
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      Рейтинг: +3998

      la verdad 1 час назад

      А в Чечне все ещё рубли ходят? У них разве не свои деньги уже?

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      Рейтинг: +1935

      TOMSON 2 часа назад

      Молодец Вася.. Не замолчал эту тему. А то по некоторым сми кажется, что вообще ничего не произошло

      7
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      Рейтинг: +793

      Genz 2 часа назад

      Это только даудову 15. Остальным ОМОН почки отобьёт бесплатно

      6
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      ...
      Рейтинг: +3163

      Viper for CSKA > Genz 1 час назад

      Потом ещё и жилищные условия обеспечат за счёт государства в каком-нибудь особо живописном месте.

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