Уткин – о штрафе «Ахмата» за появление Даудова в технической зоне: «Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку»

Это было смешно
Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин с юмором отреагировал на решение КДК РФС оштрафовать «Ахмат» на 15 тысяч рублей за нахождение в технической зоне президента клуба Магомеда Даудова.
«Среди прочих розданных сегодня штрафов «Ахмат» наказан за то, что президент клуба Даудов находился в технической зоне. На что он не имеет права, ведь он не участник соревнований. Штраф составил 15 тысяч рублей.
Что тут сказать? Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку. На один матч можно продать один. Ну, может, два. Я предлагаю с аукциона продавать. Можно в Даркнете. Вот на ближайший матч «Спартак» – ЦСКА, например. За миллион уйдeт точно! Потом заплатите КДК пятнаху. И отлично. Лайфхак дарю», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Инцидент произошел после матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3).
- Даудов схватил за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого и увел его в подтрибунное помещение.
- Пресс-служба «Ахмата» настаивает на версии, что президент клуба просто хотел пожать руку рефери.
- В РФС действия Даудова связали с желанием защитить судью.