Уткин – о штрафе «Ахмата» за появление Даудова в технической зоне: «Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин с юмором отреагировал на решение КДК РФС оштрафовать «Ахмат» на 15 тысяч рублей за нахождение в технической зоне президента клуба Магомеда Даудова.

«Среди прочих розданных сегодня штрафов «Ахмат» наказан за то, что президент клуба Даудов находился в технической зоне. На что он не имеет права, ведь он не участник соревнований. Штраф составил 15 тысяч рублей.

Что тут сказать? Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку. На один матч можно продать один. Ну, может, два. Я предлагаю с аукциона продавать. Можно в Даркнете. Вот на ближайший матч «Спартак» – ЦСКА, например. За миллион уйдeт точно! Потом заплатите КДК пятнаху. И отлично. Лайфхак дарю», – написал Уткин в своем телеграм-канале.