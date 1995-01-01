«Ахмат»: «После игры со «Спартаком» Даудов пожал руку судье. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку»

Пресс-служба «Ахмата» дала комментарий по поводу появившегося в сети видео, на котором президент клуба Магомед Даудов направляется в подтрибунное помещение вместе с арбитром матча пятого тура РПЛ со «Спартаком» (1:3) Алексеем Сухим, держа его под руку.

Во время самой встречи неизвестный по громкой связи на стадионе оскорбил арбитра после того, как он удалил нападающего «Ахмата» Аблае Мбенга. В грозненском клубе заявили, что это был сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, которого впоследствии уволили. Но, по информации телеграм-канала «Мутко против», фразу «судья – гондон» в микрофон кричал Даудов.

«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьeй, это нормальное явление. После игры «Ахмат» – «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда ещe направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение?

Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча», – сказали в пресс-службе грозненцев.