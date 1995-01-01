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    «Ахмат»: «После игры со «Спартаком» Даудов пожал руку судье. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку»

    Пресс-служба «Ахмата» дала комментарий по поводу появившегося в сети видео, на котором президент клуба Магомед Даудов направляется в подтрибунное помещение вместе с арбитром матча пятого тура РПЛ со «Спартаком» (1:3) Алексеем Сухим, держа его под руку.

    Во время самой встречи неизвестный по громкой связи на стадионе оскорбил арбитра после того, как он удалил нападающего «Ахмата» Аблае Мбенга. В грозненском клубе заявили, что это был сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, которого впоследствии уволили. Но, по информации телеграм-канала «Мутко против», фразу «судья – гондон» в микрофон кричал Даудов.

    «После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьeй, это нормальное явление. После игры «Ахмат» – «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда ещe направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение?

    Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча», – сказали в пресс-службе грозненцев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1031

      AZ 3 минуты назад

      Надеюсь эту помойку ждет судьба такая же как и анжи.. Такие клубы, с такой вседозволенностью в РФПЛ не нужны!

      1
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      Рейтинг: +17462

      Боцман59rus 5 минут назад

      Их за договорнякис Уралом нужно было давно рас формировать, чтобы с огородов ПФЛ невылазили, но импотентным чинушам из РФС пох, ждём когда опять нас приземлят из высших евроинстанций, чтоб потом мы чесали репу и плакались - какие ж за бугром все г,а,н,д,о,н,ы...

      0
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      Рейтинг: +8113

      Диктор 7 минут назад

      А что еще представитель Ахмата может сказать то..........Только то что хозяин разрешит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1575

      Евгений Агеев 14 минут назад

      Мне кажется красноречивее всего ситуацию описывают люди вокруг: стюарды и болельщики. Поэтому отмазаться не получится. По крайней мере нормальным людям все и так понятно.

      0
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      Рейтинг: +1031

      AZ 19 минут назад

      Эти горные бараны только отбрехиваться умеют. Признавать свои противозаконные действия нет! В рупор у них наверное фанат спартака кричал. А судью "вел" в подтрибунку наверное чтобы сказать что он отличный парень и пожать руку... Позорище!

      2
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      Рейтинг: +926

      GermanVo 27 минут назад

      На видео чётко видно, как даудов тащит за собой Сухого. В подтрибунке наверное так запугали беднягу, что он молчать теперь будет.

      2
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      Рейтинг: +16519

      VVM1964 30 минут назад

      Ну да - это просто искажение телевизионной картинки было ( горы , помехи ) . )))

      2
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      Рейтинг: +10340

      sssrspartak 32 минуты назад

      теперь буду все из пальца высасывать!чего и не было сделают былью!

      1
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      Рейтинг: +4350

      ilichkadr 39 минут назад

      Этож надо так исказить факт! С одной стороны: козёл и т.п., а сдругой всё гораздо проще. Оказывается Даутов поблагодарил судью за работу, мол так держать!? Это просто песня, причём не очень далекого композитора..............

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      Рейтинг: +18810

      oyabun 44 минуты назад

      Ну, конечно, будут они нам теперь рассказывать сказки Венского леса.

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