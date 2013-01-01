«Ахмат» оштрафуют за появление Даудова в технической зоне

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что за нахождение в технической зоне президента «Ахмата», главы парламента Чечни Магомеда Даудова грозненцев оштрафуют на 15 тысяч рублей.

«Видео, где Даудов взял судью за руку? Мы рассматривали этот эпизод. По объяснениям, Даудов пошел туда, чтобы сопроводить судейскую бригаду. Публика вела себя агрессивно. А бросание бутылок прекратилось, когда Даудов появился на поле. Все показания участников совпали», – пояснил Григорьянц.

«Ахмат» также оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкой связи.