«Ливерпуль» обошел «МЮ» по количеству трофеев и стал самым титулованным клубом Англии

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, добавленное – 2:2. В серии пенальти со счетом 5:4 победила команда Юргена Клоппа благодаря сэйву вратаря Адриана после удара нападающего Тэмми Абрахама.

Самые титулованные клубы Англии:

1. «Ливерпуль» – 43 трофея;

2. «Манчестер Юнайтед» – 42;

3. «Арсенал» – 30;

4. «Челси» – 24;

5. «Астон Вилла» – 20.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Стамбуле.

«Ливерпуль» выиграл трофей, но есть проблема. Кто будет тащить в воротах?