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    «Ливерпуль» обошел «МЮ» по количеству трофеев и стал самым титулованным клубом Англии

    «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

    Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, добавленное – 2:2. В серии пенальти со счетом 5:4 победила команда Юргена Клоппа благодаря сэйву вратаря Адриана после удара нападающего Тэмми Абрахама.

    Самые титулованные клубы Англии:

    1. «Ливерпуль» – 43 трофея;

    2. «Манчестер Юнайтед» – 42;

    3. «Арсенал» – 30;

    4. «Челси» – 24;

    5. «Астон Вилла» – 20.

    «Ливерпуль» выиграл трофей, но есть проблема. Кто будет тащить в воротах?

    Источник: «Бомбардир»

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