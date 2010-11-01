Директор «Порту»: «Клуб не разрешал «Матч ТВ» показывать последние минуты матча. Канал должен заплатить»

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что португальский клуб не давал разрешение «Матч ТВ» на прямую трансляцию последних 10 минут матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Клуб не давал разрешения на это, канал должен будет заплатить, — сказал Маркеш.

«Матч ТВ» показал последние 10 минут матча «Порту» – «Краснодар» в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и приглашенные эксперты. Впоследствии Губерниев заявил, что руководству «Матч ТВ» можно начать выдавать сотрудникам премии за освещение встречи.

«Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.

утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными. Маркеш заявил, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.

Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»