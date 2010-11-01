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    Директор «Порту»: «Клуб не разрешал «Матч ТВ» показывать последние минуты матча. Канал должен заплатить»

    Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что португальский клуб не давал разрешение «Матч ТВ» на прямую трансляцию последних 10 минут матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

    «Клуб не давал разрешения на это, канал должен будет заплатить, — сказал Маркеш.

    «Матч ТВ» показал последние 10 минут матча «Порту» – «Краснодар» в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и приглашенные эксперты. Впоследствии Губерниев заявил, что руководству «Матч ТВ» можно начать выдавать сотрудникам премии за освещение встречи.

    • «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
    • Маркеш заявил, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.

    Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4182

      серега кашин 6 минут назад

      он так то правильно говорит

      1
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      Рейтинг: +1252

      Shaitan. 10 минут назад

      В Португалии, наверное, в шоке с этого цирка..
      Ну а нашим зрителям, как обычно, налили в уши, какие все за бугром уроды.
      Россия - щедрая душа. Помоями клуб обили и при этом на халяву решили концовку урвать еще))

      1
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      Рейтинг: +190

      PavelSKASPB 16 минут назад

      Португальцы заплатили поражением, не зря их тренер так волновался перед матчем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3950

      la verdad 21 минуту назад

      Губерниеву выдайте премию пи...дюлями пожалуйста

      3
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      Рейтинг: +42

      ДзюбаДуба 24 минуты назад

      Ну понеслось...

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