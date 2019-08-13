Лига чемпионов. «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф квалификации

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде победил «Порту» со счетом 3:2.

Южане к перерыву вели в три мяча – дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, еще один гол на счету Тонни Вилены.

Во втором тайме португальская команда перехватила инициативу и отыграла два гола – отличились Зе Луиш и Луис Диас.

В первой игре «Порту» выиграл со счетом 1:0, однако благодаря правилу гостевого гола дальше идет «Краснодар».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

Порту (Португалия) – Краснодар (Россия) – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Вилена, 3; 0:2 – Сулейманов, 13; 0:3 – Сулейманов, 34; 1:3 – Зе Луиш, 57; 2:3 – Диас, 76.

«Порту»: Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Саравия (Зе Луиш, 38), Накадзима, Оливейра (Урибе, 49), Корона (Абубакар, 86), Диас, Марега, Данилу.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Петров, Мартынович, Спайич, Кабелья (Стоцкий, 80), Вилена, Вандерсон, Камболов, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Камболов, 39; Вилена, 45; Стоцкий, 82; Спайич, 90+5 – Марега, 53; Урибе, 61; Зе Луиш, 90+5.

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