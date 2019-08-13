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    Лига чемпионов. «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф квалификации

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде победил «Порту» со счетом 3:2.

    Южане к перерыву вели в три мяча – дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, еще один гол на счету Тонни Вилены.

    Во втором тайме португальская команда перехватила инициативу и отыграла два гола – отличились Зе Луиш и Луис Диас.

    В первой игре «Порту» выиграл со счетом 1:0, однако благодаря правилу гостевого гола дальше идет «Краснодар».

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

    Порту (Португалия) – Краснодар (Россия) – 2:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Вилена, 3; 0:2 – Сулейманов, 13; 0:3 – Сулейманов, 34; 1:3 – Зе Луиш, 57; 2:3 – Диас, 76.

    «Порту»: Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Саравия (Зе Луиш, 38), Накадзима, Оливейра (Урибе, 49), Корона (Абубакар, 86), Диас, Марега, Данилу.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Петров, Мартынович, Спайич, Кабелья (Стоцкий, 80), Вилена, Вандерсон, Камболов, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73).

    Предупреждения: Камболов, 39; Вилена, 45; Стоцкий, 82; Спайич, 90+5 – Марега, 53; Урибе, 61; Зе Луиш, 90+5.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: «Бомбардир»

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    13.08.2019 23:52
    Комментарии206
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      Рейтинг: +1904

      Dellleone 9 минут назад

      Браво ! Нет слов ! Так держать. Краснодар, Галицкий , Россия , этого не хватало ! Только вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: -147

      diamondfan 12 минут назад

      Краснодар молодцы! Греков надо еще вздрючить, тогда хорошо совсем будет!

      0
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      Рейтинг: +233

      guron88 21 минуту назад

      Слабо верилось что справятся с Порту в гостях. Но нигде ничего не писал...В глубине души, всё-таки, на что-то рассчитывал. Как оказалось - не зря! Не подвели, земляки! Армавир, за Краснодар! Так победим!!!

      2
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      Рейтинг: +6551

      Вомбат 30 минут назад

      Всех нас еще раз с замечательной победой!!! А теперь все же пойдем спать, завтра рабочий день.

      4
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      Рейтинг: +3575

      Спартач80 38 минут назад

      Красавы!!!Шапи,ты топ!!!

      5
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      Рейтинг: +3065

      Yev 39 минут назад

      В дополнение к сказанному: в Лиге Европы будут "подарки" в лице Порту, Селтика и Паока, надеюсь последнему Спартак вернёт должок.
      Еще раз - Краснодар с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +1064

      Томик 39 минут назад

      Ещё не поняли, что трансляции не будет, а уже 0:1 - даже не поверилось. Ну дали сегодня. Правда после первого же гола чуть не растеклись, но в руки взяли себя всё же. Опыт хороший. Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +1077

      CskaMoscovv 39 минут назад

      Вот это да) с победой всех) вот так "сюрприз" от матч тв, пропустил всё самое интересное( тоже как и многие, не верил, что реально Порту пройти

      3
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      Рейтинг: +974

      knikos 40 минут назад

      Быки молодцы !!! Но судьишка - тридвараз под портухезов судил ,п ...дла. Шали валят спецом в начале атаки, свисток , но без карты. Тоже самое делает наш - карта. Столкновение , портухез , полагая , что правила нарушили против него , хватает мяч рукой, свисток ,мяч в пользу Краснодара , а где карта за умышленную игру рукой ??? Этого , которого с поля унесли , почему не "наградил" картой за опасную умышленную игру локтем ? Ну и что , что унесли ? Такой случай был во Франции. Контратака , нападающий фактически один почти с центра поля , защитник догоняет , прыгает и сносит игрока , и орёт благим матом , видать вывернул ступню при подкате. Все остановились , ждут свистка , но ... другой игрок подхватывает мяч и забивает. Судья фиксирует гол и , подойдя к орущему защитнику , показывает , мол носилки давай ! Врачи подбежали , посмотрели , замена ! Другой игрок срочно к бровке , но... судья подождал , когда нарушевшего правила поднимут на носилки , тронул его , обратив его внимание на себя и ... показал красную карту !!! Ну да , фол последней надежды и плевать , что ты сам себе навёс травму !!! Вот такой вот Судья , с большой буквы !

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      Рейтинг: +6551

      Вомбат > knikos 32 минуты назад

      Боюсь, что этот ващ Судья с большой буквы, если бы судил матч с участием нашей команды с европейской, понравился бы вам не больше, чем нынешний судья с буквы маленькой.

      0
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      Рейтинг: +974

      knikos > Вомбат 26 минут назад

      Ну , за это ничего не скажу . Я его не запомнил , мож он и судит Лиги , мож нет , не знаю. Тем не менее , поступил он в духе закона .

      0
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      Рейтинг: +1945

      JTherry 40 минут назад

      мои поздравления Краснодару! не расслабляться, впереди испытание в Греции гораздо круче - Олимпиакос...

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