«Тоттенхэм» готов поднять зарплату Эриксену в 2,5 раза, чтобы удержать его в клубе

Тотенхому импонирую, но хотел бы посмотреть как корчитса Леви от того, что не может удержать своих лидеров.
«Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Лондонцы готовы повысить зарплату 27-летнему игроку в 2,5 раза – с 80 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но датчанин может не согласиться, так как хочет выступать за европейский топ-клуб.
По информации Daily Mail, даже если хавбек согласится подписать новый договор, то при условии, что в него будет включен пункт, который позволит ему перейти в определенные клубы за фиксированную стоимость.
- Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Интера», «Милана» и «Ювентуса».
- Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2020 года.