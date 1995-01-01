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    «Тоттенхэм» готов поднять зарплату Эриксену в 2,5 раза, чтобы удержать его в клубе

    «Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

    Лондонцы готовы повысить зарплату 27-летнему игроку в 2,5 раза – с 80 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но датчанин может не согласиться, так как хочет выступать за европейский топ-клуб.

    По информации Daily Mail, даже если хавбек согласится подписать новый договор, то при условии, что в него будет включен пункт, который позволит ему перейти в определенные клубы за фиксированную стоимость.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      OBOLEV 17 минут назад

      Тотенхому импонирую, но хотел бы посмотреть как корчитса Леви от того, что не может удержать своих лидеров.

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