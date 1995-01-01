«Тоттенхэм» готов поднять зарплату Эриксену в 2,5 раза, чтобы удержать его в клубе

«Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Лондонцы готовы повысить зарплату 27-летнему игроку в 2,5 раза – с 80 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но датчанин может не согласиться, так как хочет выступать за европейский топ-клуб.

По информации Daily Mail, даже если хавбек согласится подписать новый договор, то при условии, что в него будет включен пункт, который позволит ему перейти в определенные клубы за фиксированную стоимость.