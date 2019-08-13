Украинец Ордец: «Знал, что будет такая реакция на переход в «Динамо». Первую неделю просто не читал комментарии»

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о травле в соцсетях после переезда в Россию.

«Знал, что будет такая реакция на мой переход. Первую неделю просто не читал комментарии в инстаграме. По совету Ракицкого? Ярик-то сам такой человек, кто нормально воспринимает. Спокойный, добрый. Но мы беседовали, и он советовал ехать: «Вань, не переживай. Тут любят футбол, много болельщиков, хороший чемпионат, новые стадионы».

Я пролистывал комменты и видел фотки тех, кто их оставляет. Там же большинство – подростки! Жизни еще не прожили, по 12-15 лет. Родители даже не знают, что их дети пишут взрослым. Воспитание плохое», – сказал Ордец.

Ранее украинский футболист рассказал о причинах выбора в пользу москвичей.