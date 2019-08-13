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    Украинец Ордец: «Знал, что будет такая реакция на переход в «Динамо». Первую неделю просто не читал комментарии»

    Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о травле в соцсетях после переезда в Россию.

    «Знал, что будет такая реакция на мой переход. Первую неделю просто не читал комментарии в инстаграме. По совету Ракицкого? Ярик-то сам такой человек, кто нормально воспринимает. Спокойный, добрый. Но мы беседовали, и он советовал ехать: «Вань, не переживай. Тут любят футбол, много болельщиков, хороший чемпионат, новые стадионы».

    Я пролистывал комменты и видел фотки тех, кто их оставляет. Там же большинство – подростки! Жизни еще не прожили, по 12-15 лет. Родители даже не знают, что их дети пишут взрослым. Воспитание плохое», – сказал Ордец.

    Ранее украинский футболист рассказал о причинах выбора в пользу москвичей.

    • Защитник перешел в российский клуб из донецкого «Шахтера» этим летом на правах свободного агента, заключив контракт сроком на три года.
    • В сезоне-2018/19 Ордец из-за травм провел за «Шахтер» всего два матча.
    • В составе донецкой команды он дважды выиграл чемпионат Украины и три раза – Кубок страны.

    Источник: Sport24

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