Украинец Ордец: «Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Неправильно подводить под мой переход в «Динамо» политическую подоплеку»

Новичок «Динамо» Иван Ордец рассказал о причинах выбора в пользу москвичей.

Украинский защитник перешел в российский клуб из донецкого «Шахтера» этим летом на правах свободного агента, заключив контракт сроком на три года.

«Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского, и я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтере», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял.

Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», – сказал Ордец.