Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Украинец Ордец: «Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Неправильно подводить под мой переход в «Динамо» политическую подоплеку»

    Новичок «Динамо» Иван Ордец рассказал о причинах выбора в пользу москвичей.

    Украинский защитник перешел в российский клуб из донецкого «Шахтера» этим летом на правах свободного агента, заключив контракт сроком на три года.

    «Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского, и я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку.

    Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтере», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял.

    Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», – сказал Ордец.

    • В сезоне-2018/19 защитник из-за травм провел за «Шахтер» всего два матча.
    • В составе донецкой команды Ордец дважды выиграл чемпионат Украины и три раза – Кубок страны.
    • Украинцы, перешедшие в российские клубы, перестают вызываться в сборную страны.

    Источник: «Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3813

      Спартач80 1 час назад

      Правильный подход,а то устроили детские обижульки.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru