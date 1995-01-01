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    Семин: «Жду ли Комличенко? Я много кого жду»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал текущую трансферную кампанию клуба.

    «Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду», – цитирует Семина News.ru.

    Семин отказался комментировать трансфер Луки Джорджевича из «Зенита» до того, как «увидит игрока на тренировке».

    Ранее «Бомбардир» писал, что руководство «Локомотива» и Семин одобрили покупку форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к 24-летнему форварду со стороны «Локомотива».
    • Также игроком интересуется ЦСКА.
    • Рыночная цена нападающего – 3,5 миллиона евро.

    Источник: News.ru

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