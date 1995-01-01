Семин: «Жду ли Комличенко? Я много кого жду»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал текущую трансферную кампанию клуба.

«Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду», – цитирует Семина News.ru.

Семин отказался комментировать трансфер Луки Джорджевича из «Зенита» до того, как «увидит игрока на тренировке».

Ранее «Бомбардир» писал, что руководство «Локомотива» и Семин одобрили покупку форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.